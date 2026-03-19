核三再運轉踢皮球 核安會答詢言不及義
【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「如果台電的核三再運轉計畫寫得愈詳細，我們可以審得愈快！」針對台電將於月底送交核三廠的再運轉計畫，核安會預計審多久？主委陳明真18日如此表示。但藍委柯志恩、羅智強追問「那要多久？」時，陳明真持續表示「要看台電的報告狀況」，可陳明真又說2028年核三有望重啟，柯志恩只好再追問經濟部「最終處置場草案何時出爐？」經濟部也僅表示，還在討論中。
不願鬆口審查時間
台電日前表示，擬在3月底向經濟部提交核三廠再運轉計畫，並轉呈核能安全委員會審查；核安會主委陳明真18日表示，目前還沒有收到台電的再運轉計畫。台電副總經理許永輝在備詢時則表示，下周應該就會送到核安會。柯志恩便問陳明真，審查台電再運轉報告的時間要多久？
但陳明真僅表示，要看台電的報告狀況，畢竟台電除了再運轉計畫，還要送老化評估管理、耐震安全等報告。但輪到羅智強質詢時表示，陳主委過去曾說過「如果再運轉報告做得夠確實，有可能2028年就重啟」還算數嗎？陳明真雖回應「2028年重啟有可能」，但不願鬆口核安會審查時間要多久。
處置場草案仍無下文
柯志恩另詢問台電，核三廠再運轉是跟西屋公司購買燃料，若在合約期限內，燃料棒在18個月就可以供應，但失效的會再訂燃料棒就要等3年。許永輝則回應說，目前台電與西屋公司還在合約期限內，對燃料棒採購是有優先權的。柯志恩隨後問經濟部次長賴建信，「核廢料最終處置場」的法律草案何時出爐？
但賴建信僅回應還在研議中、要觀察國際最新狀況等，讓柯志恩不滿表示，經濟部去年大動作成立「廢棄物專案辦公室」，希望能討論最終處置場的草案，結果到現在卻還沒有出爐，此議題過去2、30年就已經不斷討論，經濟部實在太過消極。
增加核工公費留學
羅智強則肯定核安會向教育部要求新增核工人才的公費留學名額，並詢問陳明真為何要增加。陳明真坦言，由於過去非核政策影響，導致很多學生不願意學習核工專業，加上近年來將有大量核工學者退休，人才恐出現大斷層，因此才向教育部申請名額。
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