家有一孩放寬聘外庸民團憂排擠權益 蔣萬安指示局處因應

中央放寬外籍家庭幫傭，只要家有12歲以下的「一孩家庭」就可聘外傭。不過有民團擔憂，在移工來源與總量未見顯著增加下，恐造成市場劇烈波動，引發薪資競價。台北市長蔣萬安今天表示，已經請勞動局、社會局、教育局等相關單位做好因應。

蔣萬安今年推出育兒新政「育兒減工時計畫」，引發勞動部長洪申翰批評，若無配套恐淪「象徵性試辦」，蔣萬安今天上午出席台北國際城市論壇，媒體問蔣，中央這次要放寬「一孩家庭」就可聘外庸，若無配套是否才是恐淪象徵性？

蔣萬安表示，減輕育兒的家庭負擔，這是我的使命、也是責任，所以台北市願意跨出第一步，試辦育兒家庭爸媽減工時不減薪計畫，目前已經超過173家企業參與這個計畫，並且持續接到許多企業表達要參與計劃的意願。

蔣提到，至於中央目前在研究開放外庸政策，我已經請勞動局、社會局、教育局等相關單位做好因應。