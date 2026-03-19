用土方填海造陸？學者指完整檢測與環評 才能確保海域生態不受影響

嘉義縣立委蔡易餘提出以工程土方填海造陸，期望同時達成去化土方與拓展土地雙重目標。學者提醒，工程土方來源多元，成分中可能夾帶重金屬或其他汙染物，若要投入海域利用，需先完成檢測與環境評估，確保拋放不會對海域環境造成影響。

國內「土方之亂」延燒，營建剩餘土石方難覓地點供去化，處理成本攀升，成為產業與地方政府棘手難題。民進黨提名參選嘉義縣長的蔡易餘，日前質詢內政部長劉世芳，建議在布袋港北側進行填海造陸，預估可去化約千萬立方公尺的乾淨土方，既能去化土方，又可拓展土地。

海洋大學海洋工程科技學士學位學程副教授蘇仕峯表示，如果是在水庫或河道清淤取得的泥砂，作為養灘材料是可行的，因為成分多屬自然沉積物。

工程開挖的土方，成分較為多元，可能混雜重金屬或其他汙染物。蘇仕峯認為，若要用來作為海域利用或外海拋放材料，仍需進行完整檢測與環境評估，才能確保海域生態不受影響。

被稱為「漂移國土」外傘頂洲，已由雲林外海漂移至東石外海，蔡易餘也要求海委會及經濟部水利署推動「拋沙養灘」等短期措施，延緩地形流失，延續養蚵產業發展。

蘇仕峯認為，水利署如果進行疏浚工程，挖掘水庫或河道的淤沙，運到受侵蝕的海灘，用來養灘是可行的作法，但如果要運到距岸一定距離的外傘頂洲拋放，如果沒有做好評估，漂流去向沒掌握好，可能也會衍生其他問題，對局部的生態造成影響。