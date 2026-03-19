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漁電共生擬推新制 立委質疑

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
立委王鴻薇、鄭正鈐、呂玉玲等立委昨在經濟委員會質詢關心漁電共生政策。記者葉冠妤/攝影
立委王鴻薇、鄭正鈐、呂玉玲等立委昨在經濟委員會質詢關心漁電共生政策。記者葉冠妤/攝影

漁電共生自二○二○年上路後爭議不斷，屢遭質疑「假養殖、真種電」，農業部擬推漁電共生新制，包括地方政府受理申請時，導入光電公協會實地審查。不過立委質疑，光電業者不需要負責漁業養殖、經營，但審查階段卻排除漁業經營者，是否打臉過去政策？

農業部長陳駿季表示，導入光電協會參與審查，是要讓協會看案場亂蓋的情況，確保未來在養殖魚池設置光電板時已養殖經營，不會影響到魚池作業區。新的漁電共生政策仍在內部研議中。

立委呂玉玲表示，已查核的二六九件漁電共生合法案場，高達一一七件被列為待改善，還質疑是否因為假養殖、真種電導致水產養殖面積銳減。

立委王鴻薇則說，根據農業部座談資料，明確列出魚電政策三階段，包括光電業者不用負責漁業經營，且地方政府受理申請時卻導入光電公協會實地審查，卻排除漁業經營者參與。她質疑，光電業者不需負責養殖，要負擔經營責任的漁民卻被排除，這不是嚴重向光電利益傾斜？養殖業者未參與審查，卻要負擔經營責任也令人擔憂。

王鴻薇還說，漁業署副署長曾稱「光電資金沒有義務提升養殖環境或設備」，此言跟當初漁電共生要促進養殖業升級的政策目標完全背道而馳，反而是偏向光電業者，放生養殖業者。

陳駿季說，目前漁電共生案場待改善樣態非常多，不一定都是沒養魚，也有可能是養殖魚種和經營計畫不一樣，全台養殖面積三點六萬公頃，本身就有定期休養、調整放養量申報，養殖面積調整未必是壞事，必須看供需狀況。

陳駿季表示，一定會確保養殖經營為本，立場不會變，若漁業署副署長真有這樣講，這言論是不對的。未來會與利害關係人溝通，新制只是多一項選擇，但不會打破現在制度，核心是希望光電案場讓魚池作業區不會被影響。

呂玉玲 陳駿季 農業部

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