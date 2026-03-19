工程土方填海 學者： 恐造成海域汙染

立委蔡易餘提出在嘉義縣布袋港北側填海造陸解決「土方之亂」，成功大學水工試驗所副所長許榮庭認為技術性可行，但需更完善配套措施才能避免二度汙染風險。雲林縣過去因六輕園區填海造陸造成漁港航道嚴重淤塞，縣府認為需要更謹慎評估。

許榮庭說，營建剩餘土方填海造陸技術問題不大，但作為須更謹慎，許多營建土石方可能含瀝青、水泥等，須先完成土石分類、強化沉載力，更要防止滲漏出有害化學物質釀成二次汙染，圍籬防護更須採取更高標準，也要長期監測附近地下水文變化，相關配套務必須更高標準與落實。

海洋大學副教授蘇仕峯說，若是水庫或河道清淤取得的泥砂，作為養灘材料是可行的，一般工程開挖的土方，可能混雜重金屬或其他汙染物，有造成海域環境汙染的風險，需特別審慎評估。

雲林縣水利處長許宏博說，濁水溪年輸沙量高達六五五五萬公噸，原本濁水溪的沙是往南漂，因六輕填海造陸，沙源卡在六輕北邊，環評要求六輕清沙到南邊補償，使本來的自然漂沙變成人工漂沙，大量沙源造成南邊的台西港出現大量沙源，淤積更嚴重。

許宏博說，五條港、台西、三條崙、萡子寮等漁港航道都有淤積、航行困難等問題，各排水和溪流出口，也因淤沙沉積造成潟湖化，流水受阻易倒灌回流，導致中、上游聚落下大雨時淹水頻傳，各海岸防潮閘也因淤積堵塞，養殖區要取用新鮮海水也變得困難。

許宏博指出，填海造陸看似可以解決土方問題，但執行有困難，應謹慎評估。

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成說，沿海許多漁港近年受漂沙影響，航道淤積情形日益嚴重，其中布袋第三漁港港嘴及外航道長期受外傘頂洲地形變遷及海流影響，最低潮時航道僅剩一公尺深，疏濬工程預計五月動工。