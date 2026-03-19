土方之亂 布袋填海造陸解危 張麗善：不應貿然實施

民進黨嘉義縣長參選人、立委蔡易餘提出在布袋港北側填海造陸，解決「土方之亂」，兼顧環境保育與地方發展，他說，已將此構想報告賴清德總統。雲林縣長張麗善表示，填海造陸雖可能解決土方問題，但恐造成汙染及航道淤塞，若無成熟配套，不應貿然實施。

營建剩餘土石方無處去化、處理成本攀升，成為棘手難題，蔡易餘日前質詢內政部長劉世芳，建議在布袋港北側填海造陸，從壽島海灘白水湖漁港延伸至布袋第三漁港，解決土方堆置問題與國土利用需求，劉表示審慎看待，已由國土署納入評估，若涉及國土保全或重大公共利益，具備可行性，將由行政院長卓榮泰召集跨部會協調。

蔡易餘指出，據十年衛星影像觀測，外傘頂洲與壽島一帶地形持續向南漂移，尤其二○一五年至二○二五年間，沙洲逐步向內陸延伸，未來恐改變出海口位置，依此趨勢推估，約十年內部分海域恐逐漸內陸化，漁業與生態活動逐步轉移至外海，填海造陸對現有生態衝擊相對有限。

蔡易餘認為，若於布袋港北側至壽島一帶推動填海造陸，預估可去化約千萬立方公尺的乾淨土方，在完善規畫下不影響港區運作，另外，布袋商港航道因淤積問題，貨輪需在漲潮時才能進出，延長北堤也可解決此問題。

另外，外傘頂洲已由雲林外海漂移至東石外海，將因沙源流失衝擊養殖產業。蔡易餘去年要求海洋委員會及水利署推動「拋沙養灘」等短期措施，盼延緩地形流失。水利署五河分署表示，會在外傘頂洲試辦抽沙計畫，因應海流方向，自東邊潟湖抽砂運至西邊填補，至於布袋港北堤填海造陸計畫，許多河川疏濬土沙去化困難，初步討論可配合提供土沙，細節仍待跨部會討論。

張麗善指出，蔡易餘提議看似解決土方問題，但填海造陸的土方是廢棄土方還是處理過的土方，若是廢棄土方，可能會造成水源及土地汙染，且填海造陸可能造成航道淤塞，「解決一個問題，又增加別的問題」，若無成熟配套，希望中央不要貿然實施。