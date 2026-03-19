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陳明真：非核家園是核工人才斷鏈主因

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
教育部公布公費留學新增核子工程項目，核安會主委陳明真昨於立法院備詢坦言，國內核工人才斷鏈。記者曾學仁／攝影
教育部公布公費留學新增核子工程項目，核安會主委陳明真昨於立法院備詢坦言，國內核工人才斷鏈。記者曾學仁／攝影

教育部日前公布二○二六年公費留學項目，新增核子工程項目，包含核能安全、核能系統、核融合等領域。核能安全委員會主委陳明真昨於立法院備詢時坦言，非核家園政策是國內核工人才斷鏈的主要原因。

非核家園是執政黨的能源政策目標，不過根據教育部日前公布的公費留學項目，今年卻新增核子工程項目，加上台電本月底要將核三廠再運轉計畫提交核安會審查，被外界視為在國際局勢變化與壓力下，民進黨政府將拋棄非核家園的舊路，重新接納核電。

立委羅智強昨在立院質詢時表示，公費留學項目每三年檢討一次，教育部日前公布今年公費留學項目增加了核工學門，想必是核安會已經發現核能人才出現嚴重斷層，所以才向教育部提出申請並新增核工項目。

羅智強強調，非核家園政策讓核能專業出現嚴重斷層，也讓學生們認為核工前景黯淡，導致學習動力也下降，導致台灣過去五十年來培養的核工人才出現斷層、老化情況，不只年齡偏高，也開始逐漸退休，這是政府應該重視的嚴肅課題。

對此，陳明真坦言，在國家非核家園政策之下，很多學生考慮到未來工作問題，不願意選擇核能相關專業，加上許多核工專家慢慢退休，因此向教育部申請新增核工人才的公費留學名額。

能源政策 民進黨政府 立法院

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