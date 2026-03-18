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日本三重縣知事訪台 盼推進半導體與觀光發展

中央社／ 台北18日電

為推進縣內半導體、觀光等相關產業發展，日本三重縣知事一見勝之率團訪台；一見勝之今天表示，三重縣的觀光與半導體供應商在台灣不太廣為人知，此次感受到台灣業者對三重縣相關產業的興趣，期望此次訪台奠定未來合作關係。

一見勝之15日抵台進行為期4天的訪問行程，下午返日前於日本台灣交流協會台北事務所舉行記者會，說明訪台成果。

一見表示，此次訪台主要有兩大目的，第一是半導體相關產業，目前三重縣共有95家半導體相關企業進駐，訪台期間也有舉辦半導體研討會，邀請台灣企業參與，得到台灣企業回饋表示，不知道三重縣有這麼多半導體供應商，並尋求與三重縣廠商合作的機會。

一見透露，今天上午赴新北市拜訪大型電子機械企業，該企業生產AI伺服器，且在三重縣有設廠，未來計畫擴充產能，而三重縣為候選地之一，在對談中感受到企業對三重縣的印象良好。

針對觀光層面，一見指出，此次在台北、高雄舉辦三重縣觀光說明會，介紹三重觀光景點，也邀請忍者團體展演，台灣觀光業者表示三重縣還有許多沒有發現的旅遊魅力，且不少人對三重縣境內的鈴鹿賽道相當感興趣，因為F1賽車目前在東亞僅有上海與鈴鹿賽道，當鈴鹿賽道沒有舉辦賽事時，民眾可以在賽道上駕駛卡丁車。

一見提到，此次訪台也赴高雄，考察慈濟基金會的防災相關器材，例如具有隔間的防災避難所、移動廚房等，未來會參考台灣經驗，設計得以保留隱私的避難空間，以及供應熱食，提升避難所的品質，此行並拜會高雄市政府，很可惜高雄市長陳其邁出訪未能見面，雙方期待未來加深學校交流，並討論半導體和觀光的交流。

一見說明，三重縣在日本47個都道府縣之中，人口、面積約略都是20多名，而觀光和半導體產業在台灣不是廣為人知，透過本次訪台行程，對於目標企業和旅行社都有充分傳遞訊息，台灣旅客到三重縣訪問的人數在47都道府縣僅排名39名，三重縣內有知名的伊勢神宮，且生產松阪牛、伊勢茶等知名美食，因此希望增加台灣旅客赴三重縣的人數。

觀光景點 日本 半導體 台灣

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