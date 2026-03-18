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外籍幫傭政策鬆綁 政院擬放寬家有未滿12歲孩童即可申請、4月上路

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院擬推出「放寬外籍幫傭申請條件」，政委陳時中說明，未來家中有12歲以下孩童即可申請。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
行政院擬推出「放寬外籍幫傭申請條件」，政委陳時中說明，未來家中有12歲以下孩童即可申請。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

少子女化問題持續惡化，據統計2025年新生兒數為10萬7812人，連10年下降，再創新低。為拯救生育率，行政院擬推出「放寬外籍幫傭申請條件」，政委陳時中18日說明，未來家中有12歲以下孩童即可申請，一般家庭須繳納就業安定費每月5,000元，而弱勢或特殊家庭則為每月2,000元，將於4月13日正式受理申請。

陳時中指出，整體來看，育兒需求大致可分為兩大類，第一是經濟支持，第二是時間與照顧人力的協助。在經濟支持方面，政府已從生育、養育、住宅到職場，提供各項補助與措施。例如育兒津貼、托育補助、公共托育與準公共化服務等，補助金額從每月數千元到上萬元不等；幼兒園方面，也推動平價收費制度，讓家長負擔大幅降低。

在職場支持方面，陳時中表示，勞動部也持續精進制度，以育嬰留職停薪為例，目前已開放以「日」為單位申請，實施後效果良好，也有助於性別平權的推動。近期統計顯示，申請人數約1萬5千人，其中申請「日請」的有2,878人，女性占55.6%，男性占44.3%。相較過去男性申請比例僅約27.8%，已有明顯提升，顯示男性參與育兒的比例正在增加。

此外，政府也推動企業設置托育設施，並將補助金額由300萬元提高至500萬元，希望從各面向減輕家庭負擔。陳時中說，這次要放寬後的目標是首先，協助弱勢或有特殊需求的家庭，例如透過送托或其他方式仍無法解決照顧問題者。第二，補足一般雙薪家庭在夜間、臨時照顧等方面的需求。

對於此次放寬條件，陳時中說明，將由現行規定須有三名6歲以下子女，放寬為家中只要有一名12歲以下兒童即可申請。另外，也針對特定家庭提供優先與優惠條件，包括：家中有一名未滿12歲兒童，且為身心障礙、罕見疾病或有早療需求者；家中有一名未滿6歲兒童，且為身心障礙者，或為單親家庭；家中有兩名未滿12歲兒童，其中一名未滿6歲；家中有三名未滿12歲兒童等。

至於在費用上，陳時中說，一般家庭須繳納就業安定費每月5,000元；而弱勢或特殊家庭則為每月2,000元。此設計是希望在資源有限的情況下，由能力較佳者多負擔，讓需要協助的家庭獲得更多支持。此外，政府也將強化「臨時托育」服務，並建立媒合平台，同時提供職業訓練與就業輔導，協助相關從業人員轉型或提升技能，確保勞動市場穩定。

至於實際受惠人數，陳時中說，目前難以精確估計，現有使用相關服務的家庭約144萬戶，但並非所有符合資格的家庭都會申請，因此實際申請數仍需觀察。

不過對於外籍幫傭來源國目前僅有印尼、越南、菲律賓及泰國等四國，是否足以因應未來人力需求，是否考量放寬，陳時中表示，可能要等實際執行後，再來評估是否要做機動性調整來因應整體方向。

行政院 外籍幫傭 陳時中 家庭

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