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感念318學運 國安會副祕：台灣成為國際供應鏈不可或缺力量

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

318學運適逢12周年，國安會副秘書長林飛帆發文表示，這12年，台灣走出單壓中國大陸市場的極端風險。台商回流及外商重要大廠，即便在美國關稅政策變化下，仍持續加碼投資台灣。讓台灣成為國際供應鏈不可或缺的力量。

林飛帆表示，謝謝當時每一位站出來的台灣人，讓今天的台灣得以是世界的台灣。這12年，台灣走出單壓中國大陸市場的極端風險，整體「對外直接投資」從馬英九時期83.8%流向中國大陸，降到現在只有3.75%流入。

林飛帆提到，取而代之的是，台灣對美、歐、日及新南向國家的投資及出口都同步躍增。台商回流及外商重要大廠，即便在美國關稅政策變化下，仍持續加碼投資台灣。讓台灣成為國際供應鏈不可或缺的力量。

林飛帆指出，這也讓台灣經濟成長率來到去年（2025年）的8.68%，以及今年主計總處預估可能上看的7.71%，股市衝破3萬4千點。假如12年前學運沒有成功，今天台灣的國際經貿版圖或許會是完全相反的景況，甚至台灣的國際地位，可能也都天差地遠。謝謝當時一起守住台灣的大家。

他說，下周一，3月23日，就要迎來台灣總統直選30周年，這提醒大家，這個年輕的民主國家，進步了多少，以及現在所珍惜的一切，有多麼不容易；在經歷這麼多波折和考驗，仍能走到現在，屹立於世界。這段時間也應該一起思考，下一個30年的台灣要成為怎樣的國家。

林飛帆指出，現在的台灣，已經是世界經貿與地緣政治板塊變化的核心。台灣不再只是被動回應世界變化的邊緣國家。對未來30年，應該要有信心，也要有野心，讓台灣有能力主動形塑世界的格局，成為驅動世界該往哪個方向走的關鍵力量，讓台灣成為一個更強大的台灣。

他認為，台灣面對的局勢並不容易。國際衝突和中國大陸併吞野心，都提醒身為台灣人從來不是一件容易的事。但，我方並沒有被動地坐等局勢變化，而是積極的採取行動，主動出擊，從關稅、防衛、到全社會韌性，這是中央政府和賴清德總統的態度。

台灣人 經濟成長率 國安會

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