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2026城鎮韌性演習 總統府委員會19日說明整體規劃

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統府外觀。圖／聯合報系資料照片 陳惠惠
總統府外觀。圖／聯合報系資料照片 陳惠惠

為強化全社會防衛韌性體系，總統府19日將召開「全社會防衛韌性委員會」，會中提出三項專案報告，線上直播對外公開，向社會說明政府在防災、危機應變與國際合作方面的整體準備。會議主題將呈現2026年城鎮韌性演習的整體規劃，以及中央政府跨部會應變機制的建置情形。

根據規劃，此次全社會防衛韌性會議，將安排三項專案報告。第一為「2026年城鎮韌性演習準備概況」，由國安會副祕林飛帆說明，今年整體演習架構與政策目標。

第二項為「中央聯合應變中心（CJEOC）演練規劃」，由政委季連成介紹，中央政府在重大危機情境下的跨部會應變機制。

第三項則是「全社會防衛韌性國際合作與區域救災走廊建構」，由內政部長劉世芳說明，台灣如何透過人道救援與國際合作，強化區域防災能力。

在演習規劃方面，政府今年將推動「2026城鎮韌性演習」，整體演練時程從4月開始，並一路延續至8月，與年度漢光演習形成整合架構。

相關單位指出，此次演習主要有三項政策目標，包括整合中央與地方政府及民間部門的應變能力、強化民防與災害防救體系功能，以及測試軍事行動與地方行政體系之間的協作機制。

府方人士表示，今年這項演習預計從4月一路推演到8月，並結合年度漢光演習，目標是整合中央、地方與民間力量，建立更完整的國家危機應變體系。

演習主要包含四大項目，包括中央聯合應變中心演練、全民防衛動員演習、關鍵基礎設施防護，以及防空避難演練，將會在各縣市陸續展開。

府方人士提到，今年新增新的演練重點，像是利用無人機運送救災物資，以及測試軍方和地方政府之間的交通管制協作，希望在災害或突發危機發生時，能更有效率地完成救援與調度。

軍事行動 社會防衛韌性 城鎮韌性演習

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