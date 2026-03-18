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陳駿季：中東戰爭若致肥料漲 價差由政府吸收

中央社／ 台北18日電
立法院經濟委員會18日邀請農業部長陳駿季列席報告業務概況，並備質詢。就目前中東戰爭對肥料原料進口的影響，陳駿季會前接受媒體聯訪時表示，包括庫存及已在船上將進口到台灣的肥料原料，足夠供應大約6至8個月。中央社
立法院經濟委員會18日邀請農業部長陳駿季列席報告業務概況，並備質詢。就目前中東戰爭對肥料原料進口的影響，陳駿季會前接受媒體聯訪時表示，包括庫存及已在船上將進口到台灣的肥料原料，足夠供應大約6至8個月。中央社

中東戰火持續，肥料原料的出口受影響。朝野立委關切未來肥料價格變動，農業部陳駿季今天說，現在還不知戰爭何時結束，若相關費用提高造成肥料漲價，價差由政府吸收。

立法院經濟委員會邀請陳駿季報告農業部業務。國民黨立委楊瓊瓔、謝衣鳯與民進黨立法委員鍾佳濱都關心中東戰爭，造成製造肥料的原料出口受影響，連帶可能帶動肥料價格波動。

陳駿季表示，台灣製造肥料的原料來源多元化，目前還不知戰爭會持續多久，目前氮肥可供應到8月，鉀肥可供應到10月，但運費提高就會影響肥料價格，此情形在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時也遇過，本於照顧農民，相關價差會由政府吸收，必要時，農業部會研擬相關措施向行政院提出。

陳駿季稍早接受媒體聯訪時，提到台灣製造肥料的原料來源，除了中東，還有東南亞、澳洲。

行政院 陳駿季 農業部 中東

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