國合會攜手美洲開發銀行　強化貝里斯經濟發展動能

國合會今天表示，秘書長黃玉霖16日在貝里斯總理府與總理布里仙紐及美洲開發銀行代表簽署「貝里斯促進勞動力參與及就業計畫」貸款合約及協調協議，強化貝里斯就業服務體系，同日台貝也簽署公路擴建整建計畫貸款協議，強化交通建設。

布里仙紐（John Briceño）說明，這兩項計畫體現貝國政府致力強化實體及人力基礎建設的承諾，並代表貝里斯政府與人民，對國合會及台灣長期支持貝里斯發展表示感謝，亦盼延續夥伴關係，建設更具連結性、韌性且繁榮的貝里斯。

財團法人國際合作發展基金會今天發布新聞稿指出，黃玉霖16日與布里仙紐、美洲開發銀行（IDB）集團駐貝里斯代表龔薩雷茲（Karla González，另譯：岡薩雷斯）共同簽署「貝里斯促進勞動力參與及就業計畫」貸款合約及協調協議，三方將攜手合作，強化貝里斯就業服務體系，並擴大重點產業所需的技能培訓，以提升技術勞動力供給。

國合會表示，貝里斯勞動市場在新冠疫情後雖迅速復甦，但企業仍普遍面臨勞動力短缺的挑戰，尤其是需要較高技能及新興產業領域，如旅遊業、商業流程外包、綠色及藍色經濟，以及資通訊產業等，長期恐影響貝國經濟成長動能。

國合會提到，「貝里斯促進勞動力參與及就業計畫」，將導入數位工具強化就業服務，並為婦女、青年及移民等就業弱勢族群提供支持措施，同時提供符合雇主需求、以市場導向為基礎的技能培訓，計畫預計培訓2360名技術人力，並可嘉惠超過2萬名求職者。

國合會說明，台灣與貝里斯亦於同日簽署「PhilipGoldson公路擴建整建計畫」貸款協議，則是國合會與中美洲銀行（CABEI）在貝里斯的首宗合作融資案，Philip Goldson公路為連結貝里斯與墨西哥的重要交通樞紐，計畫完成後將提升道路安全、縮短交通時間，同時改善排水設施，進一步強化公路面對氣候變遷的韌性。

黃玉霖表示，這兩項計畫象徵貝里斯與國合會長期夥伴關係的重要里程碑，期待未來在貝里斯與IDB及CABEI等多邊發展夥伴展開更密切的合作，同時將透過結合在地參與及台灣在人工智慧及其他先進科技領域的核心優勢，拓展更多元國際合作的可能性。