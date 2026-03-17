消防署特搜隊長由劉宏儒接任 致力國家級救災倉儲

消防署表示，內政部核定特種搜救隊長由原消防署整備應變組長劉宏儒接任，今天正式布達，上任後將戮力持續深化與國際搜救組織的技術交流 ，並完成建置全台4處國家級救災物資倉儲。

消防署下午透過新聞稿表示，內政部於11日發布人事令，正式核定由劉宏儒接任消防署特種搜救隊長，並於今天正式布達。

劉宏儒曾歷任消防署救災救護指揮中心主任、災害搶救組長及救災救護組長等一級主管職務，消防署說，劉宏儒在緊急應變及災害搶救領域深耕多年，對於防救災資源調度與緊急應變機制擁有豐富實務經驗，此次調任也展現政府對國家級搜救戰力的重視 。

消防署說明，特種搜救隊近年來積極推動國家搜救能力分級認證制度（NAP）、救災專屬物資倉儲建置及提升國內搜救犬能力，像是2月剛動土的「台灣首座專屬救災物資倉儲」和舉辦的「全國災害搜救犬IRO國際評量」，積極參酌國際搜救標準，引進國際裁判執行檢測，確保台灣搜救能力與國際標準一致。

劉宏儒接任新職後，消防署表示，其首要任務將持續深化與國際搜救組織（如INSARAG、IRO、BRH…）的技術交流 ，並強化台灣國際搜救隊在瓦礫搜索、生還者定位等核心救援能力的訓練，以及完成建置北、中、南、東4處國家級救災物資倉儲。

同時，結合NAP認證搜救隊、義勇特搜隊、原住民特搜隊及輕型搜救隊的培訓運用，未來災時迅速投入救援，展現台灣面對極端氣候與天然災害的堅強韌性。

內政部表示，本次人事調動依據公務人員陞遷法相關規定辦理，盼透過職務歷練提升主管人員的專業維度；並期許劉宏儒上任後能迅速帶領特種搜救隊進入戰鬥位置，發揮其在整備應變上的專長，強化國內外重大災害的搶救效能，並領導團隊積極做好公共服務。