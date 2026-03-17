快訊

才7天再來一次！大樂透頭獎1億元1注獨得 獎落「這縣市」

獨／玉女歌手遭夫害欠債5千萬元 淪蔡依林替代品慘被解約

投資發揮作用！美以伊戰火延燒 巴菲特退休前「這筆投資」大賺

聽新聞
0:00 / 0:00

消防署特搜隊長由劉宏儒接任 致力國家級救災倉儲

中央社／ 台北17日電

消防署表示，內政部核定特種搜救隊長由原消防署整備應變組長劉宏儒接任，今天正式布達，上任後將戮力持續深化與國際搜救組織的技術交流 ，並完成建置全台4處國家級救災物資倉儲。

消防署下午透過新聞稿表示，內政部於11日發布人事令，正式核定由劉宏儒接任消防署特種搜救隊長，並於今天正式布達。

劉宏儒曾歷任消防署救災救護指揮中心主任、災害搶救組長及救災救護組長等一級主管職務，消防署說，劉宏儒在緊急應變及災害搶救領域深耕多年，對於防救災資源調度與緊急應變機制擁有豐富實務經驗，此次調任也展現政府對國家級搜救戰力的重視 。

消防署說明，特種搜救隊近年來積極推動國家搜救能力分級認證制度（NAP）、救災專屬物資倉儲建置及提升國內搜救犬能力，像是2月剛動土的「台灣首座專屬救災物資倉儲」和舉辦的「全國災害搜救犬IRO國際評量」，積極參酌國際搜救標準，引進國際裁判執行檢測，確保台灣搜救能力與國際標準一致。

劉宏儒接任新職後，消防署表示，其首要任務將持續深化與國際搜救組織（如INSARAG、IRO、BRH…）的技術交流 ，並強化台灣國際搜救隊在瓦礫搜索、生還者定位等核心救援能力的訓練，以及完成建置北、中、南、東4處國家級救災物資倉儲。

同時，結合NAP認證搜救隊、義勇特搜隊、原住民特搜隊及輕型搜救隊的培訓運用，未來災時迅速投入救援，展現台灣面對極端氣候與天然災害的堅強韌性。

內政部表示，本次人事調動依據公務人員陞遷法相關規定辦理，盼透過職務歷練提升主管人員的專業維度；並期許劉宏儒上任後能迅速帶領特種搜救隊進入戰鬥位置，發揮其在整備應變上的專長，強化國內外重大災害的搶救效能，並領導團隊積極做好公共服務。

內政部

延伸閱讀

中華電信組集團艦隊 前進海外市場

澎湖戰綜暨三合一會報 副縣長林皆興：強化防衛韌性與危機應變

蕭副總統：台灣三大優勢深化國際合作 共促區域安全

竹科台電變電所大火 竹檢：全面調查事故原因、協助爆炸事故受害者

相關新聞

刪除Chinese變Taiwan 文總確定英文名稱改為「NCAT」

文化總會於今（17）日下午召開第九屆第二次會員大會，完成更名程序，將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）」。

【重磅快評】文化總會「去中保台」 何不改名Andy Lau？

文化總會今天下午召開會員大會完成更名，確定將英文改名為「National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）」，完成聯電創辦人、文總執行委員曹興誠「去中化」的主張。「文化總會」越來越像「政治總會」，但改名只是表象，一個人就算英文改叫「Andy Lau」，難道從此就會變成「劉德華」？

立面光電、低碳社宅吸睛各國 內政部攜手產業走向全球市場

內政部今於南港展覽館2館參加「2026第四屆淨零城市展」，攜手產業代表共同打造「淨零願景館」。內政部次長董建宏表示，此次展覽以「韌性國土 永續家園」為主題，呼應全球淨零轉型趨勢，透過政策成果展示、技術應用及產業合作交流，並宣示政府與產業攜手加速淨零轉型的決心。

行政院長口頭「原則同意」1個月了 宜縣府至今未見鐵路高架核定公文

宜蘭人爭取鐵路高架化建設都30年了，全案進入最後送請行政院核定。行政院長卓榮泰2月17日大年初一到宜蘭走春拜廟，宣布行政院已「原則同意」此案；但是經過整整1個月，縣政府仍未收到公文，代理縣長林茂盛今天在縣務會議表示，希望行政院盡速核定，因為這是宜蘭人長久的期盼。

首例！私立陽明工商115學年停招 校產擬捐國立南藝大

位於台南官田、已有逾60年歷史的陽明工商，受到少子化影響，規畫於115學年度起停招，該校將在學生畢業後把校產捐給同樣位於官田的台南藝術大學，成為全國首例高中職校產捐贈公立大學。 陽明工商擬將校產捐給台南藝術大學，教育部表示，該校規畫自115學年度起停招，並等學生全數畢業後，辦理學校財團法人解散，賸餘財產並歸屬於台南藝術大學，目前因學校尚有學生，校產捐贈尚無進度。依據教育部統計處114學年度統計，陽明工商現有學生一年級32人、二年級28人、三年級40人，共計100名學生、專任教師及職員共計20名。

水情黃燈衝擊竹科 看全台工業園區 如何靠再生水解渴

去年底迄今降雨減少，新竹地區水情燈號上周已轉為黃燈。供應新竹用水的寶山水庫蓄水率降至22.2%，寶二水庫已跌破3成、僅29.4%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。