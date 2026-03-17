賴總統曾視察 內政部通過彰化溪州國有耕地放領案

內政部表示，總統賴清德去年11月曾特別前往彰化縣溪州鄉實地視察國有耕地出租情形，並宣布重啟公地放領政策；內政部今天已審議通過彰化縣溪州鄉240筆、面積達47公頃的國有平地耕地放領案，回應農民期盼。

賴總統去年11月到彰化溪州鄉關心公地放領政策執行情形，並宣示解決幾代人耕作百餘年，要付租金卻不能放領的問題，指示內政部、財政部在依法行政、信賴保護與國土保育的原則下，積極展開重啟公地放領的工作。

內政部今天透過新聞稿表示，賴總統去年視察彰化縣溪州鄉農地時，有農民代表特別提到，這片土地是先民用「一支鋤頭、一個畚箕、一台牛車」，百年來辛勤開墾耕耘而來。雖然政府自民國97年起因國土復育等因素宣布全面停辦公地放領，但多年來農民仍持續耕作、守護農地，並期盼政府能為農民重新推動公地放領政策。

內政部指出，在賴總統與行政院指示重啟公地放領政策後，內政部及財政部國有財產署隨即展開公地放領法令修正、清查租約，同時協請相關部會查註有無影響國土保育等不予放領情形；內政部國土測繪中心並出動無人機航拍，協助加速調查，最後由國產署將符合放領資格及相關規定的土地，送請內政部公地放領審議會審議。

內政部強調，在財政部完成處分程序後，將交由彰化縣政府辦理公告及通知承租農民申請承領，而實際放領面積將會依後續現場調查為準，農民於繳清地價後即可取得農地所有權，內政部也將會同縣府舉辦說明會，協助農民提出申請。

內政部提醒，承租農民應於公告1年內提出申請，逾期未申請將視為放棄承領；承領取得所有權後5年內不得移轉，且不得任意將土地變更為其他用途使用，以落實照顧農民、農地農用目標。