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【重磅快評】文化總會「去中保台」 何不改名Andy Lau？

聯合報／ 主筆室

文化總會今天下午召開會員大會完成更名，確定將英文改名為「National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）」，完成聯電創辦人、文總執行委員曹興誠「去中化」的主張。「文化總會」越來越像「政治總會」，但改名只是表象，一個人就算英文改叫「Andy Lau」，難道從此就會變成「劉德華」？

曹興誠日前揚言請辭文總執委一職，因為他不了解，文化總會的宗旨是推廣台灣文化，為什麼還要掛「中華」兩個字？文總秘書長李厚慶今天證實，會員大會已完成更名程序，文總原英文名稱「General Association of Chinese Culture（簡稱GACC）」，近年在海外訪問時常被詢問英文名稱使用「Chinese」而非「Taiwan」原因，去年就有委員提出「中華文化總會」名稱可能混淆的問題，因此調整名稱以更清楚呈現台灣文化定位。

不過，文總改名「只改英文、不改中文」，對外國友人介紹時，中文是中華、英文變台灣，彷彿「一個文總、各自表述」，令人不禁有靈肉分離的違和感，文總到底是釐清混淆、還是製造新的混淆？

回顧歷史，文總本名「中華文化復興運動推行委員會」，是當年為對抗文化大革命而設的文化動員機構；解嚴後，文總逐漸轉型，從政治動員機構變成文化平台。但今天的文總，既不是純粹民間文化團體，也不是單純政府機構，而是帶有官方色彩的曖昧文化組織，常被網友戲稱為「文化總匯」。

事實上，文總的人事結構早已一片綠油油，總會長賴清德，副會長蕭美琴、江春男，秘書長李厚慶、副秘書長黃竫蕙、詹賀舜，核心幹部全是民進黨工出身，文總已形同「小民進黨中央」。

諾貝爾和平獎得主、波蘭前總統華勒沙昨天在玉山論壇致詞，以「中華民族必須統一團結」來分析兩岸局勢。換言之，「中華」其實是超越政治框架的文化意涵，如果只講台灣、切割中華，只是用政治正確窄化文化意涵，反而將文化議題政治化、單一化，形成變相的「抗中保台」。

賴清德總統多次「團結十講」發言，已被外界質疑「錯誤史觀」，事後還要靠小編校正回歸，文總若再自我限縮，未來史觀是否更錯亂？文化不應以地域或政治概念來一刀切，刻意忽略歷史脈絡與傳承，把文化視為「可割可棄」的標籤，正是政治凌駕文化的典型表現。

文總這次改名討論幾乎完全由政治人物主導，文化界聲音反而稀少。關鍵不只是改名，文總若真要代表台灣文化，就應該思考文化究竟是政治工具或社會共識？名稱可以改、歷史不容刪，如果只是隨著政治氣候改標籤，今天「中華」、明天「台灣」，那麼名稱再怎麼調整，都難以擺脫政治陰影。

文總 文化總會

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