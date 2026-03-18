學童變身交安小偵探 全家攜靖娟推小黃帽交通安全公益計畫

「每天平均約有30個孩子，在用路時遭遇交通事故死傷。」這項數據提醒著社會，兒童交通安全教育刻不容緩。長期深耕社區服務的全家便利商店，自2020年起攜手靖娟基金會推動「小黃帽交通安全公益計畫」，透過結合店舖據點與教育行動，六年來已觸及超過10萬名兒童、培訓131位交安志工講師、教學3,324堂課程，並製發超過5.9萬份交安教育素材，包含教材包、繪本與遊戲書，供親子共學與教師教學使用，將交通安全知識從校園延伸到家庭與社區。

▲2025年於舉辦的小黃帽交通安全童樂會，設置全家交安小店長，讓孩子們遊戲中學習交安知識。 圖／靖娟基金會 提供

在2025年的計畫中，最受矚目的活動之一是「小小交安偵探隊」。在全家店長與志工陪同下，孩子們從社區街角出發，實地走訪自己的通學路，觀察路口視線死角、違停熱點與穿越風險，並繪製屬於自己的通學安全地圖。透過這樣的探索過程，孩子不再只是被動接受交通教育，而是學會從日常生活中辨識風險、提出觀察，成為守護社區安全的小小倡議者。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，便利商店是社區中最貼近生活的據點，全家共有超過4,400個據點，「若能從自己的生活動線出發，透過全家連結社區、家長與孩子，影響力會更長久。」因此在去年的活動中，全家店長帶領社區孩童走出教室、走上社區街道，透過實地觀察與討論，讓交通安全從抽象規則變成生活經驗。

▲2025年於全家新中坡店舉辦「小小交安偵探隊」帶領社區學童認識周遭道路風險，學習交通知能。 圖／靖娟基金會 提供

除了社區探索活動，2025年於華山舉辦的「小黃帽交通安全童樂會」，共吸引2,703位親子參與。其中最受孩子喜愛的「歡迎光臨！全家交安小店長」體驗活動，讓小朋友穿上迷你制服，在模擬店舖情境中完成補貨、結帳等任務，並在互動過程中學習搭車禮儀、行人安全與觀察周遭環境。透過遊戲與生活情境結合，讓交通安全知識更容易被孩子理解與記住。

靖娟基金會執行長許雅荏指出，交通安全需要長期且生活化的行動，「唯有在真實情境中反覆練習，安全才會成為孩子的本能反應。」她表示，透過企業與公益團體合作，能讓交通安全教育從校園延伸到家庭與社區，逐步建立更友善的用路文化。

▲透過《斑斑去海邊》交安繪本，讓孩童理解搭乘大眾交通的禮儀與安全知識。 圖／靖娟基金會 提供

延續這股守護孩子安全的力量，今年計畫以「一塊童行 全家交安前行」為年度標語，宣布自3月18日至5月12日於全台全家店舖啟動零錢捐活動，邀請民眾透過日常消費與指尖捐款，一起支持兒童交通安全教育的推動，讓便利商店成為社區守護孩子安全的重要基地。

聯華食品也連續第五年響應公益行動，推出深受親子喜愛的「寶咔咔小黃帽公益限量包」，3月18日起於全台全家店舖限量販售72,000包，每售出一包即捐出5元，全數投入小黃帽交通安全公益計畫。

▲2026年全家便利商店攜手靖娟基金會支持小黃帽交通安全計畫，「一塊童行 全家交安前行」。 圖／靖娟基金會 提供

活動期間民眾只要線上參加交通安全小測驗，即有機會抽中寶咔咔、全家禮券與小黃帽。

活動網址：https://campaign.safe.org.tw/lottery/

此外，透過全家APP單筆捐款滿1,000元，即可獲得限量「過馬路夥伴系列－兒童直傘」一把與小黃帽一頂（限量200份）。全家便利商店與靖娟基金會邀請民眾一起響應「一塊童行 全家交安前行」，讓每一枚零錢都能成為守護孩子回家路的力量。