刪除Chinese變Taiwan 文總確定英文名稱改為「NCAT」

文化總會於今（17）日下午召開第九屆第二次會員大會，完成更名程序，將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）」。

文總會長、賴清德總統表示，文總除了持續提升台灣文化實力、積極啟用新世代創意能量，更不斷強化台灣文化與國際交流，像是前幾天剛落幕的台灣燈會，文總邀請日本睡魔師結合在地元素創作睡魔燈籠，並與嘉義縣政府合作舉辦TEAM TAIWAN大遊行，為台灣燈會增添多元的生命力。此外，文總推出推廣防災準備的影片、創下收視佳績的《WE ARE 我們的除夕夜》，以及屢獲國際大獎肯定的總統府建築光雕展演，不僅讓世界看見台灣的設計力，也讓文化成為建構國家韌性的重要力量。

賴總統說，文總提升文化實力、發揚文化的任務，其實都建立在認識自己的基礎上，「唯有深刻理解土地的過去，才能真正深植台灣的文化實力；唯有更細緻的爬梳歷史脈絡，才能賦予多元傳統新的時代意義；唯有清楚知道我們是誰、經歷過什麼，才能夠帶著自信，加強台灣文化與國際交流。」

文總秘書長李厚慶表示，文總原英文名稱為General Association of Chinese Culture（簡稱GACC），近年隨著文總積極推動國際文化交流與合作，團隊及會員成員在海外參展、訪問時，經常被詢問英文名稱使用「Chinese」而非「Taiwan」的原因，因此調整名稱以更清楚呈現台灣文化定位的討論，逐步在組織內展開。

李厚慶指出，去年2月召開的第九屆第一次會員大會，就有委員在臨時動議提出「中華文化總會」名稱可能造成混淆的問題並進行討論；同年12月經執行委員會與諮議委員會開會後決議，先行調整英文名稱，以「Taiwan」作為對外呈現。

依照章程規定，文總每年召開一次會員大會，會員大會授權執行委員會與諮議委員會討論相關議案，其決議須於下次會員大會報告執行情形並完成程序。文總在今日會員大會完成相關報告與程序後，英文名稱正式更名為National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）。

文總指出，文化總會近年積極拓展國際文化交流，例如前往日本大阪舉辦台灣文化祭「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」，以及於芬蘭首都赫爾辛基舉辦「F:F:F–Formosa : Finland : Fest.」金屬音樂節等活動，透過多元文化計畫與國際合作平台，讓世界認識台灣。文總表示，正名後的全新Logo由設計團隊BITO協力製作動畫，象徵以台灣為圓心，在探索中畫出這片土地的故事，讓文化走向世界。未來文總也將以National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）的名稱，持續深化台灣文化的國際連結。