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立面光電、低碳社宅吸睛各國 內政部攜手產業走向全球市場

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部次長董建宏表示，此次展覽以「韌性國土 永續家園」為主題，呼應全球淨零轉型趨勢。圖／內政部提供
內政部次長董建宏表示，此次展覽以「韌性國土 永續家園」為主題，呼應全球淨零轉型趨勢。圖／內政部提供

內政部今於南港展覽館2館參加「2026第四屆淨零城市展」，攜手產業代表共同打造「淨零願景館」。內政部次長董建宏表示，此次展覽以「韌性國土 永續家園」為主題，呼應全球淨零轉型趨勢，透過政策成果展示、技術應用及產業合作交流，並宣示政府與產業攜手加速淨零轉型的決心。

董建宏指出，我國已提出「台灣2050淨零排放路徑」，其中建築部門在整體淨零轉型中扮演關鍵角色。內政部持續推動近零碳建築政策，透過提升建築能效、推廣低碳建材應用及強化專業人才培育等多元策略，逐步推動建築部門減碳轉型，並透過跨部會合作與產業參與，共同落實建築淨零轉型政策，打造安全、韌性且永續的生活環境。

內政部表示，今年淨零願景館以「光電綠能」、「建築節能」、「自然碳匯」、「淨零綠活」、「資源循環」及「淨零產業」六大主題為展覽主軸，結合淨零政策、國土治理與生活場景，完整呈現推動淨零轉型的政策布局與具體成果，展出內容包括近零碳建築減碳旗艦行動計畫、建築太陽光電推動、擴大建築能效提升、老宅延壽與社會住宅、自然碳匯戰略與碳管理、低碳生活轉型、資源循環再利用及淨零產業創新等多項重要政策。

此外，也有多家領先企業共同參展，包括樺康智雲、冠軍建材、土星永續、豐譽工程、睿田能源、永達能源、中和製漆及潤弘精密工程等業者，分別在智慧建築、低碳建材、永續工程、綠能應用、節能塗料與精密建造等領域，展示最新淨零創新解決方案。

像是建築整合光電方面，透過彩繪太陽能板結合建築立面設計，使太陽光電不僅具備發電功能，也能融入建築外觀與城市景觀；同時在公共建設與社會住宅推動上積極導入預鑄工法，透過工廠化製造與現場快速組裝，不僅提升施工效率，也減少施工廢棄物與能源消耗。

內政部強調，面對全球氣候變遷與淨零排放挑戰，將持續透過政策引導與產業合作，推動近零碳建築、國土永續治理、自然碳匯保育與全民綠色生活轉型，逐步邁向2050淨零排放目標。本次展覽亦透過多元展示方式，呈現淨零轉型與日常生活的結合，讓民眾更容易理解淨零政策如何落實於生活場景之中。

內政部邀請各界於3月17日至3月20日展覽期間，前往南港展覽館2館4樓S323攤位參觀「內政部淨零願景館」，共同瞭解我國推動淨零轉型的重要成果與創新應用，攜手邁向「韌性國土 永續家園」的未來願景。

內政部次長董建宏（右一）向國外貴賓介紹內政部淨零願景館。圖／內政部提供
內政部次長董建宏（右一）向國外貴賓介紹內政部淨零願景館。圖／內政部提供

內政部

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