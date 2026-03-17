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行政院長口頭「原則同意」1個月了 宜縣府至今未見鐵路高架核定公文

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
行政院長卓榮泰大年初一到宜蘭走春拜廟，宣布「原則同意」宜蘭鐵路高架化建設，但是1個月過去了，縣政府至今未見到行政院的正式核定公文。圖／縣政府提供
行政院長卓榮泰大年初一到宜蘭走春拜廟，宣布「原則同意」宜蘭鐵路高架化建設，但是1個月過去了，縣政府至今未見到行政院的正式核定公文。圖／縣政府提供

宜蘭人爭取鐵路高架化建設都30年了，全案進入最後送請行政院核定。行政院長卓榮泰2月17日大年初一到宜蘭走春拜廟，宣布行政院已「原則同意」此案；但是經過整整1個月，縣政府仍未收到公文，代理縣長林茂盛今天在縣務會議表示，希望行政院盡速核定，因為這是宜蘭人長久的期盼。

林茂盛說，就地方政府而言，核定公文是非常重要依據，其實也擔心雖然已經宣布，但是公文沒有收到，就代表行政程序尚未確定，建請行政院能夠儘快審查核定，也能夠讓地方民眾放心。

卓榮泰大年初一到宜蘭碧霞宮及礁溪協天廟上香，指出「宜蘭至羅東鐵路高架化」規劃把宜蘭、二結、中里及羅東等四站路段改為高架化，並增設宜蘭新站，這是地方期盼已久的重大建設，未來鐵路高架化後可減少平交道、地下道及陸橋設置，改善整體交通動線，並提升周邊醫療等公共設施的便利性。

卓榮泰最後強調，行政院已「原則同意」本案，後續仍須經立法院通過相關預算及地方財政共同支持，才能由中央與地方攜手完成此項重要建設。

依照規劃，「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」全長約 16公里，從台鐵宜蘭線四城站至冬山站北端，工程經費501億元，可消除4個陸橋、9個平交道，工程約需11年，有助於打通交通瓶頸與帶動都市縫合。

行政院長公開宣稱「原則同意」，大家原以為就此定案，讓人歡喜；但是，宜蘭縣政府至今並未收到行政院核定的正式公文，代理林茂盛今天在縣務會議追蹤進度，交通處長黃志良表示，還沒看到公文。

立法院通過718億元新興計劃，行政院主計處昨天表示可以先行動支，包括TPASS等計畫經費都可以執行了，縣政府也期待鐵路高架化建設能夠趕快動工。

林茂盛說，院長宣布「原則同意」至今已經1個月了，希望行政院盡速核定公文，鐵道局可以進入工程設計；縣政府近幾年有編列配合款，定會全力配合執行，爭取早日動工，提升宜蘭交通建設。

林茂盛 宜蘭 行政院長

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