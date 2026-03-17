吳澤成：末端土方沒去處 釀成大亂

營建剩餘土石方全流向管理元旦上路，掀起土石方之亂至今未平，蔡政府前官員也看不下去。行政院前公共工程委員會主任委員吳澤成說，末端土方去處還沒準備好，就開始執行流向管理，才會大亂，目前能解燃眉之急的是啟用暫置場，工程會和內政部應趕快統合協調。

近年中南部被廢棄土倒得滿目瘡痍，被逮到亂倒的土方很多是土資場「轉運」出來，吳澤成卸任前「盯」著內政部修正營建剩餘土方處理方案，刪除土資場轉運功能。營建剩餘土石方全流向管理新制上路後，土方處理費翻倍，多處工地停工，建商跳腳要求新制暫緩實施。

行政院日前宣稱跨部會盤點港區、大型開發工程及填埋型土資場等相關最終去處，可以有效處理現有及未來土方達一點五億立方公尺；也協調了台北港十四公頃、台中港五公頃、桃園科技園區六點七公頃、彰濱工業區八十二公頃、台南大學七股校區廿七公頃等土地，協助地方政府所需大型土方暫置場，但土方之亂仍難平。

「這些地方現在就能進場？如果能進場，土方處理費為何還這麼貴？」吳澤成說，最近看媒體報導，覺得事情很嚴重，十分憂心，他直指這波土石方之亂，問題出在末端土方去處沒有準備好，就開始執行流向管理，才會大亂，應該要土方去處有著落，再同步推新制。

但他也強調，這是對的事，應繼續走下去，不能暫緩，現在可解燃眉之急的是趕快把暫置場整理出來，開始收容土方，讓土方有去處。

吳澤成說，光補救還不夠，解決營建剩餘土石方長遠之計，應該從源頭開始，在工程設計規畫的時候，就要盡量減少土方產出，他舉例，桃園航空城有三千多公頃，他曾協調在設計時將地盤墊高，不但能把土方留下，外面的公共工程土方也能納進來。另外，工程進行中如果一方有剩土，一方欠土，可以互相調度，如果是跨縣市，中央應出面協調，前兩者落實執行，末端去化才能減壓，處理土方須做全套。

吳澤成說，工程會管公共工程協調、控管，私人建管是內政部要管，這兩個單位應統合一個機制推動、列管、追蹤，並協調各縣市同心協力推進，效果才會出來。