持有股票大漲而無法領榮民就養金？ 退輔會：趙衍慶前年因收入增加停發

曾經參選台北市長的老榮民趙衍慶病逝，台北市榮服處證實，單身的趙衍慶因老年失智症，由北市榮服處安排，自民國108年起，長期住在榮總蘇澳分院護理之家，上月因衰老去世。北市榮服處長黃信仁說，趙衍慶身為單身榮民，後事由榮服處辦理，遺產由退輔會保管，經公告三年後，如無具備繼承資格之親友申請繼承，就會納入國庫。

趙衍慶並未領取國軍退休俸，生前每月可領一萬五千多元的榮民就養金。由於就養金設有財產門檻，據傳他因為手頭的台積電股票大漲，因而失去領取就養金資格，台北市榮服處表示，就養榮民每半年需進行一次驗證，趙衍慶於83年7月核准就養，前年7月1日的驗證中，發現他的平均月收入超過台北市中低收入戶每人平均28071元，因此於11月起停發就養金，住院療養費改為自行負擔。

黃信仁說，榮民的財產相關資訊來自金融機構紀錄，趙衍慶收入增高是否因為股票上漲，榮服處不得而知。