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玉山論壇登場…前英貿易大臣：CPTPP旨在制中 入會權不應被中影響

中央社／ 台北16日電
2026玉山論壇16日在台北登場，外交部發言人蕭光偉（右起）下午主持記者會，邀請斐濟前總理喬馬漢（Mahendra Chaudhry）、英國前貿易大臣佛克斯（Liam Fox）、德國慕尼黑安全會議前主席暨前駐聯合國大使霍伊斯根（Christoph Heusgen）、荷蘭前眾議院國防委員會主席卡拉曼（Isa Kahraman）、加拿大前聯邦保守黨黨魁歐圖爾（Erin O'Toole）、捷克前外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）發言並接受媒體提問，會後比讚合影。中央社
2026玉山論壇16日在台北登場，外交部發言人蕭光偉（右起）下午主持記者會，邀請斐濟前總理喬馬漢（Mahendra Chaudhry）、英國前貿易大臣佛克斯（Liam Fox）、德國慕尼黑安全會議前主席暨前駐聯合國大使霍伊斯根（Christoph Heusgen）、荷蘭前眾議院國防委員會主席卡拉曼（Isa Kahraman）、加拿大前聯邦保守黨黨魁歐圖爾（Erin O'Toole）、捷克前外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）發言並接受媒體提問，會後比讚合影。中央社

玉山論壇今天登場，英國前貿易大臣佛克斯表示，CPTPP應對符合資格者保持開放，作為制衡中國的組織，不應讓中國影響CPTPP入會權；加拿大前聯邦保守黨黨魁歐圖爾說，相信「台加投資促進及保障協議」簽署沒有停滯問題。

2026玉山論壇今天登場，今年主題為「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」，來自22國、共70多名國際政經領袖共襄盛舉，規模為歷年之最，外交部下午舉行場邊記者會。

出席訪賓皆強調與台灣的共享價值，德國前慕尼黑安全會議主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）與英國前貿易大臣佛克斯（Liam Fox）特別提到法治至關重要。

霍伊斯根指出，在亞洲，緬甸存在違反人權、種族屠殺議題，南海地區有領海問題，而以中共對香港的作為來看，北京說要保證一國兩制，但現在只是一國一制，且對台灣威脅動武、入侵台灣海空域。他認為，應對方式就是回到法治，與理念相近國家團結捍衛法治。

佛克斯提到，法治不僅是社會秩序，而是經濟必須有法治支持以解決爭議，透過公平、合理、可預測和妥善的方式來解決；而台英提升貿易夥伴關係（ETP）得以強化雙邊投資，就是因為台英都遵守法治。

被問及ETP的數位貿易等3大支柱協議執行進展，佛克斯表示，雖然沒辦法為英國政府發言，但此協議是雙贏局面，無法想像現任英國政府看不見效益。

媒體詢問，英國是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）最新成員國，台灣儘管符合「奧克蘭三原則」，至今未能就CPTPP入會案成立入會小組。

佛克斯回應，CPTPP機制旨在制衡中國並作為重新平衡的戰略性機制，尤其CPTPP約占全球GDP的16%，若能有更多國家加入，整體GDP可望超越中國。

佛克斯強調，此類組織應對所有符合成員資格者保持開放，「若這是設計用來反制、制衡中國影響力，你就不能允許中國可以影響入會權。」

另有媒體問到「台加投資促進及保障協議」（FIPA）簽署停滯，是否受到中國壓力影響。

加拿大前聯邦保守黨黨魁歐圖爾（Erin O'Toole，另譯：奧圖爾）直言「不認為有停滯」，並表示應是加拿大近一年政局震盪，以及因應美國總統川普（Donald Trump）的經濟作為所致。

歐圖爾提到，相信加拿大政府希望能簽署協議，今年春天可望在多邊論壇跟台灣有相關討論，促進交流合作。

同場出席場邊記者會的還有斐濟前總理喬馬漢（Mahendra Chaudhry）、荷蘭前眾議院國防委員會主席卡拉曼（Isa Kahraman）以及捷克前外長利帕夫斯基眾議員（Jan Lipavský）。

玉山論壇 慕尼黑 保守黨 英國

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