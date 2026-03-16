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強化國土安全 內政部補助防災協作中心建置緊急設備

中央社／ 台北16日電

為強化國土韌性，內政部日前公布辦法表示，將補助直轄市與縣市政府在防災協作中心建置防救災緊急維生設備，每處最高補助新台幣110萬元，另也補助村里建置防救災緊急維生設備，每處最高15萬元。

內政部1月公布「內政部因應國際情勢強化國土安全韌性執行辦法」並指出，為落實「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」及其特別預算目標，因此針對強化國土安全韌性相關措施，提出具體工作項目。

執行辦法提到，為執行強化國土防衛能量措施，內政部得推動3大工作項目，首先是加強反恐維安能量及建置關鍵基礎設施防護效能，針對關鍵基礎設施主管機關及提供者，補助建置無人機反制系統，在19億9324萬元額度內，依補助設施實際所需建置經費核定。

執行辦法說明，第二，建置防災協作中心及村里防救災緊急維生設備，也就是補助直轄市與縣市政府，在鄉鎮區的防災協作中心建置防救災緊急維生設備，每處最高110萬元，以及補助村里建置防救災緊急維生設備經費，每處最高15萬元。

執行辦法指出，第三，改善公有建築物防空避難空間及設備，於7億3200萬元額度內，依實際所需改善工程款（含設計、監造費等）核定。另也補助公有建築物附建防空避難設備所需物資、設備採購，並改善防空避難設備的空間規劃，於4億8260萬元額度內，以防空避難設備可容納人數每人最高補助1000元為核算基準，並依實際補助標的需求審查核定。

此外，內政部長劉世芳今天在立法院內政委員會針對此議題答詢時解釋，主要是希望未來救災、救護不只集中在縣市政府或中央政府，因此提出補助防災協作中心是要下放到村、里、鄉、鎮公所等。消防署去年已與各地消防局到村里說明溝通，希望碰到天災時，村里或鄉鎮辦公室可以馬上運用，省下調派支援救災救護設施的時間壓力。

消防署長蕭煥章補充，會訂定防災協作中心維生設備計畫補助原則與必要項目，防災協作中心部分今年會執行完畢，村里部分會在明年會執行，相關補助項目包括例如照明燈、廣播設備、電源裝備設備、濾水設備等，已列出清單，也與縣市政府協調。

內政部 基礎設施

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