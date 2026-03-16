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管碧玲：海廢逾7成來自中國大陸 盼放下政治尋求解方

中央社／ 金門16日電
海委會主委管碧玲。（海洋委員會提供）中央社
海委會主委管碧玲。（海洋委員會提供）中央社

海委會主委管碧玲今天赴金門出席印太海廢治理國際論壇，她說，金門1年500噸海廢中有7成以上來自中國大陸，區域合作刻不容緩，盼各方放下政治，注目海洋、尋求解決方案。

海洋委員會主辦印太海洋廢棄物治理國際論壇，今天在國立金門大學舉行開幕式，管碧玲、金門副縣長李文良、帛琉農漁業及環境部長史蒂芬（StevenVictor）等人出席。

管碧玲致詞表示，台灣離島地區長期承受跨境漂流海洋廢棄物衝擊，影響到在地生態保育、漁業生計等，海廢清運、去化、再利用等成本又遠高於本島；金門1年500噸海廢中就有7成以上來自中國大陸海上養殖廢棄物，近3年海委會補助金門處理海廢經費共新台幣1382.2萬元，「我們的海洋環境壓力已經超出負荷，區域合作刻不容緩，期待各方能先放下政治，注目海洋、尋求解決方案。」

管碧玲也指出，在論壇透過專業間交流，盼能為跨域海廢治理政策構築出解決問題的路徑；她也說，此次論壇的舉辦也象徵一個重要訊息，「雖然是小島，也可以成為全球海洋治理的重要節點；即使面對複雜的跨境問題，只要各方願意合作，放下政治，注目海洋，我相信就能逐步找到解方。」

管碧玲在開幕式結束後接受媒體聯訪表示，海廢跨域治理非常重要，也盼透過金門大學作為委託單位，發展兩岸間跨域治理海洋廢棄物，但因政治障礙一直無法搭建起治理平台，「我們還是繼續努力」。

此外，金門與廈門間檳榔嶼海域，存在數十公頃未經過金門縣政府核准架設蚵棚，目前暫無人養殖；管碧玲此行除出席論壇，上午也出海視察，她說，蚵架如無處理，將來微型塑膠會對海洋產生嚴重污染，也可能經由食物鏈進到人體，金門、馬祖與澎湖等離島海洋廢棄物處理是很重大議題，盼藉由國際研討會討論出解決途徑。

根據金門大學提供新聞資料，此次論壇邀請日本、韓國、菲律賓、印尼、越南、柬埔寨等國代表與台灣海廢專家學者、NGO代表等對談，並邀請金門在地創作者分別從海廢保麗龍再利用、漂流木再利用等角度分享文藝界海廢再利用經驗。

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