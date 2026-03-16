溫暖幸福、世界科技首都 徐欣瑩拋「雙AI治理」 打造教育領航、全齡長健之鄉

徐欣瑩表示要為城市按下升級按鈕，正式拋出「雙AI治理藍圖」，以溫暖人情的「有愛的AI心」加上效率精準的「科技的AI腦」，帶領新竹縣全面升級。 圖／徐欣瑩辦公室提供

國民黨新竹縣長黨內初選電視政見發表會於15日登場。參選人徐欣瑩一開場即感性表示，這不僅是發表政見，更是一份「守護新竹縣」的邀請。她強調，為了守護國民黨改革火種與新竹縣的清白，以及未來十年的城市發展，她要為城市按下升級按鈕，正式拋出「雙AI治理藍圖」：以溫暖人情的「有愛的AI心」加上效率精準的「科技的AI腦」，透過雙核驅動，帶領新竹縣全面升級，打造成一座世界級的科技首都，同時也是一座生活最有愛的幸福城市。

新竹縣為全國最年輕縣市之一，家長常面臨育兒資源與教育的壓力，徐欣瑩承諾上任後將立刻增加幼兒園與2歲專班名額，並布建臨時托嬰托育系統，讓年輕家庭安心養育。對於中小學生，她主張讓孩子從小受AI教育薰陶，立即實現「人人有平板」，確保下一代站在世界最前面。

吳宗憲稱讚徐欣瑩從政一路走來清清白白，相信徐在年底大選絕對不怕對方陣營的抹黑造謠。 圖／徐欣瑩辦公室提供

除了教育領航，徐欣瑩也計畫將新竹縣打造成「長健之鄉」。她拋出敬老愛心卡由500元加碼至1,000元，並開放生活消費使用；針對所得稅20%以下的 65歲以上長者，全面補助健保自負額。為守護偏鄉健康，將推動「AI遠距視訊醫療」與「AI醫療專車」，以打破城鄉醫療落差。針對交通噩夢，她主張建立「AI 全動態交通流控系統」、「AI智慧停車」及「AI智慧公車路網」，誓言把時間還給縣民，並加速推動楊梅到頭份高架道路、竹北交流道改善工程、經國橋道路改善工程、台一線替代道路、湖口第二交流道及楊文科縣長規劃的十大交通建設等重大交通基礎建設。

徐欣瑩表示，未來將以AI盤點所有縣政工作，讓行政效率大幅升級，未來民眾洽公系統能邁向全面自動化，自動跳出與試算表單，讓縣民免排隊、免奔波，迎向便利愛民的智慧縣府。同時，她將透過「行動縣政府」定時下鄉傾聽第一線民意與需求，並積極推加速科學園區三期及台灣知識經濟旗艦園區的開發。針對科技產業與士農工商，她承諾提供充足的AI算力與專業教育訓練，協助各行各業進行AI轉型，全面帶動產業升級 。

最後，徐欣瑩感性呼籲黨內同志與鄉親，應支持最能守護新竹縣藍天、促成藍白合，且形象清白又不會被民進黨當作攻擊破口的候選人。她懇請所有渴望陽光政治、期待新竹縣更美好的鄉親成為她最強後盾。在即將到來的民調考驗中，堅定回答「唯一支持徐欣瑩」，也期盼黨員同志在初選中票投 1 號徐欣瑩，共同守護新竹縣的未來。 (專輯)