快訊

鴻海今年將配發7.2元現金股利 創掛牌來新高

以色列空襲德黑蘭機場 伊朗已故最高領袖哈米尼專機被毀

記憶體不死鳥！外資大買華邦電、南亞科 入列成交值前十

聽新聞
0:00 / 0:00

溫暖幸福、世界科技首都 徐欣瑩拋「雙AI治理」 打造教育領航、全齡長健之鄉

文／ 徐欣瑩辦公室

徐欣瑩表示要為城市按下升級按鈕，正式拋出「雙AI治理藍圖」，以溫暖人情的「有愛的AI心」加上效率精準的「科技的AI腦」，帶領新竹縣全面升級。 圖／徐欣瑩辦公室提供
徐欣瑩表示要為城市按下升級按鈕，正式拋出「雙AI治理藍圖」，以溫暖人情的「有愛的AI心」加上效率精準的「科技的AI腦」，帶領新竹縣全面升級。 圖／徐欣瑩辦公室提供

國民黨新竹縣長黨內初選電視政見發表會於15日登場。參選人徐欣瑩一開場即感性表示，這不僅是發表政見，更是一份「守護新竹縣」的邀請。她強調，為了守護國民黨改革火種與新竹縣的清白，以及未來十年的城市發展，她要為城市按下升級按鈕，正式拋出「雙AI治理藍圖」：以溫暖人情的「有愛的AI心」加上效率精準的「科技的AI腦」，透過雙核驅動，帶領新竹縣全面升級，打造成一座世界級的科技首都，同時也是一座生活最有愛的幸福城市。

新竹縣為全國最年輕縣市之一，家長常面臨育兒資源與教育的壓力，徐欣瑩承諾上任後將立刻增加幼兒園與2歲專班名額，並布建臨時托嬰托育系統，讓年輕家庭安心養育。對於中小學生，她主張讓孩子從小受AI教育薰陶，立即實現「人人有平板」，確保下一代站在世界最前面。

吳宗憲稱讚徐欣瑩從政一路走來清清白白，相信徐在年底大選絕對不怕對方陣營的抹黑造謠。 圖／徐欣瑩辦公室提供
吳宗憲稱讚徐欣瑩從政一路走來清清白白，相信徐在年底大選絕對不怕對方陣營的抹黑造謠。 圖／徐欣瑩辦公室提供

除了教育領航，徐欣瑩也計畫將新竹縣打造成「長健之鄉」。她拋出敬老愛心卡由500元加碼至1,000元，並開放生活消費使用；針對所得稅20%以下的 65歲以上長者，全面補助健保自負額。為守護偏鄉健康，將推動「AI遠距視訊醫療」與「AI醫療專車」，以打破城鄉醫療落差。針對交通噩夢，她主張建立「AI 全動態交通流控系統」、「AI智慧停車」及「AI智慧公車路網」，誓言把時間還給縣民，並加速推動楊梅到頭份高架道路、竹北交流道改善工程、經國橋道路改善工程、台一線替代道路、湖口第二交流道及楊文科縣長規劃的十大交通建設等重大交通基礎建設。

徐欣瑩表示，未來將以AI盤點所有縣政工作，讓行政效率大幅升級，未來民眾洽公系統能邁向全面自動化，自動跳出與試算表單，讓縣民免排隊、免奔波，迎向便利愛民的智慧縣府。同時，她將透過「行動縣政府」定時下鄉傾聽第一線民意與需求，並積極推加速科學園區三期及台灣知識經濟旗艦園區的開發。針對科技產業與士農工商，她承諾提供充足的AI算力與專業教育訓練，協助各行各業進行AI轉型，全面帶動產業升級 。

最後，徐欣瑩感性呼籲黨內同志與鄉親，應支持最能守護新竹縣藍天、促成藍白合，且形象清白又不會被民進黨當作攻擊破口的候選人。她懇請所有渴望陽光政治、期待新竹縣更美好的鄉親成為她最強後盾。在即將到來的民調考驗中，堅定回答「唯一支持徐欣瑩」，也期盼黨員同志在初選中票投 1 號徐欣瑩，共同守護新竹縣的未來。 (專輯)

相關新聞

台北擬設「戶外吸菸區」 董氏基金會：全民支持無菸

台北市長蔣萬安正積極推動「無菸城市」，從年貨大街到台北燈節，陸續擴大無菸示範區的範圍，另規畫設置吸菸區或吸菸室，外界認為，執行可能有法律疑慮。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，這不是法律問題，不需要修法，只要公告禁菸場所，亦可以指定吸菸區。

溫暖幸福、世界科技首都 徐欣瑩拋「雙AI治理」 打造教育領航、全齡長健之鄉

國民黨新竹縣長黨內初選電視政見發表會於15日登場。參選人徐欣瑩一開場即感性表示，這不僅是發表政見，更是一份「守護新竹縣」的邀請。她強調，為了守護國民黨改革火種與新竹縣的清白，以及未來十年的城市發展，她

經典賽美國殺進冠軍戰 史肯斯好投配牛棚封鎖多明尼加

•美國隊、多明尼加隊在世界棒球經典賽4強賽上演神仙打架，都只靠全壘打拿到分數，美國靠2轟以2：1險勝，連3屆前進冠軍賽，將面對明天委內瑞拉、義大利隊之間的贏家。

當現實生活只剩「AI率」 人工智慧是災難還是救贖？

當AI不再只是高科技產業生財的工具，AI也走進我們生活的日常，當AI能生成一切，那麼還有什麼東西是有價值的？對現代人而言，AI是救贖還是災難？ 記者日前閱讀到一名年輕人成功申請歐盟某一國家的碩士，他在社群平台分享申請的過程，身為讀者，這年輕人令記者印象最深不是他那些好看的學霸背景，而是一段他談AI的感受。他說，寫Essay（課程論文）時，他非常小心注意到AI率，也就是文章使用AI的程度，如果AI率過高很可能會因為違反學術倫理被退件。因此他建議申請夢寐以求學校的學子們，不要用AI寫內容會比較保險，他自己寫Essay的時候一直很擔心AI率，從頭到尾都不敢碰AI。

OpenClaw掀AI新浪潮 圖解陸瘋「養龍蝦」誇張數據和潛藏風險

中國大陸近日出現「養龍蝦」的AI新浪潮，這不是指真的龍蝦，而是將一款圖示為卡通龍蝦、由奧地利軟體工程師研發的開源AI代理軟體OpenClaw，訓練成日常工作好用的AI助手。

歷史上的今天／1958年亞運自由車代表隊選拔 近世界標準

1958年3月16日，我國參加第三屆亞運自由車代表隊總選拔結束，正式產生六名代表，他們的成績都接近世界標準（4時34分）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。