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台北擬設「戶外吸菸區」 董氏基金會：全民支持無菸

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台北市擬推無菸城市，迪化街年貨大街期間推行全面禁菸。本報資料照片
台北市擬推無菸城市，迪化街年貨大街期間推行全面禁菸。本報資料照片

台北市長蔣萬安正積極推動「無菸城市」，從年貨大街到台北燈節，陸續擴大無菸示範區的範圍，另規畫設置吸菸區或吸菸室，外界認為，執行可能有法律疑慮。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，這不是法律問題，不需要修法，只要公告禁菸場所，亦可以指定吸菸區。

「台北市信義區的香堤廣場自113年6月1日起全面禁菸，而台北大巨蛋的戶外區域也於113年9月1日起禁菸，園區內設有6處指定吸菸區。」林清麗表示，過去就曾將室外空間納入禁菸區域。無菸城市的立意非常好，全民都支持，不過打造無菸城市應「由內而外」，先落實室內百分百禁菸，再開放戶外定點吸菸。

世界衛生組織強調，二手菸沒有安全劑量，且二手菸是室內最大的PM2.5汙染源，沒有任何通風或阻絕設備可以防止二手菸。林清麗認為，推動室外定點吸菸，是以「人流暴露最小化」為考量，不是提供便利吸菸，在人群密集、停留時間長、必經動線等戶外公共區域，應優先採取「全面禁菸」或「除吸菸區外不得吸菸」。

另外，若在室外公共場所設置封閉式吸菸室/亭/車，反而是將「戶外吸菸」轉為「室內吸菸」，讓吸菸者增加二手菸、三手菸危害，更對清潔打掃人員造成健康危害。林清麗以當今澳洲雪梨、香港、舊金山等國際城市為例，採行盡量避開人流設置「專用熄菸桶」，讓吸菸者可以定點吸菸，盡量不影響他人、也不會加重健康危害。

台北市參考日本東京設置吸菸區，林清麗建議，台北市甚至各縣市可共同推動「由內而外、室內全面禁菸、戶外定點吸菸」，另積極稽查取締違法吸菸，多管齊下實踐無菸城市，守護全民健康。

台北 禁菸 年貨大街

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