PPSEAWA Taiwan NGO CSW70 Forum活動圓滿成功

PPSEAWA Taiwan泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會，紐約時間2026年3月9日舉辦聯合國第七十屆非政府組織婦女地位委員會平行會議（The NGO CSW70 Forum），現場討論熱烈、受到各界好評。

PPSEAWA Taiwan名譽理事長陳淑珠說到，PPSEAWA Taiwan長期積極參與各項國際會議，自2014年開始就參與於美國紐約所召開的聯合國婦女地位委員會暨非政府組織婦女團體平行會議。這屆將配合今年大會的優先主題，由PPSEAWA Taiwan舉辦「From Grassroots to Justice: Intergenerational Collaboration for Women’s Empowerment」平行會議。

泛太平洋暨東南亞婦女協會國際總會秘書長陳曼君與PPSEAWA Taiwan魏雯萱理事長表示：跨世代女性賦權運動持續影響公眾生活，並不斷衍進「Justice」的意義。然而，在成功的獨立倡議被納入更廣泛的制度架構前，尚有一段需要被推進的距離落差！對許多年輕女性領袖而言，從具高度影響力的在地專案，邁向可規模化並影響政策層級的歷程，往往受到結構性障礙與組織傳播框架的限制！本場次旨在作為回應此一落差的策略實驗場域，探討如何透過跨世代共同領導，將獨立倡議的能量制度化，並促進青年行動者與資深實務工作者之間兼具嚴謹與對話性的交流，將是這次論壇關注的重點。

當天擔任會議主持人的PPSEAWA International 第一副會長Akari Yamada介紹道，參與論壇對話的導師皆具備豐沛的經驗，包括：阿根廷羅薩里奧Fundacion Camino理事長Cecilia Rouillon，該基金會長期致力於女性賦權及預防兒童營養不良，Cecilia 投入基金會逾30年，並自2023年起領導組織，推動社區基礎行動、促進經濟自主、社會融合與女性領導力。另一位專家：CoNGO 前理事長Liberato C. Bautista博士為國際事務與公民社會領域之資深領袖，並為聯合衛理公會駐聯合國代表，其長期倡議人權、和平及社會轉型，並於全球超過80國推動跨部門合作。今年受邀的在地青年代表：Jane（泰國）現為Navella Medical and Wellness 行銷主管，並共同創辦 Zerosick Media，是一位媒體創業者及和平倡議者，專注於健康傳播與社會影響力。台灣的青年代表：黃韶華 則長期致力於性別平權與青年培力，為 WEroom 共同創辦人，並創立 Cocoon Bravolution Ltd.，其倡議聚焦女性自我認同與身體健康，並曾獲PPSEAWA International青年女性基金獎。

PPSEAWA Taiwan魏雯萱理事長在會後表達對導師與青年代表們的感謝，透過她們精彩的分享也讓與會者收獲滿滿！這場成功的平行會議，也讓PPSEAWA Taiwan實踐「以國際交流促進國民外交」的宗旨，提升台灣能見度及國際參與能量，強化女性參與國際公共事務決策，為女性賦權做出更多貢獻。