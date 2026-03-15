聯合報一周大事（115年3月8日~3月14日）
國內
10日：中東戰事帶動國際油價大漲。經濟部次長賴建信表示，國內油價除既有雙緩漲機制，透過緊急緩漲機制，中油將再吸收至少60%。
12日：美國對台灣等16國展開301調查程序。行政院長卓榮泰說，美方會把過去台美對等貿易協定（ART）作為未來301調查對應的條件與基礎。
13日：立法院會進行中選會人事同意權案投票，主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等通過，副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義遭否決。
國外
8日：世界棒球經典賽中華台北與南韓隊交手，雙方拚戰到延長賽10局，中華台北以5比4擊敗南韓。
11日：國際能源總署宣布，為緩和中東戰爭對油價的衝擊，成員國將釋出4億桶石油儲備。
13日：美國總統川普表示，美軍猛烈轟炸伊朗石油出口樞紐哈格島所有軍事目標，並警告不排除打擊島上石油基礎設施。
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