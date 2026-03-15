聯合報一周大事（115年3月8日~3月14日）

台灣已正式邁入超高齡社會，高齡人口持續增加，而少子化問題卻未見緩解。根據統計，今年2月全台新生兒人數不到7千人，人口結構已經快速轉變。在這樣的背景下，過去以「幼兒需求為核心」所規畫的幼兒園與教保機構，恐怕也需要重新思考定位與功能。當孩子愈來愈少，未來新設園所若仍以單一用途做空間規畫，不僅可能造成空間閒置，也難以回應社會人口結構變化。

2026-03-14 08:00