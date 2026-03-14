港人「移植」跨域講座 陸委會：助新住民融入台灣

港、台藝文工作者團體今日在萬華舉辦心理健康與設計講座，展現港人在台發展的生命韌性。陸委會港澳蒙藏處組長李晉梅出席活動，表達政府對港澳新住民的重視，並表示將持續協助他們融入台灣。

台港經濟文化合作策進會（策進會）今天透過新聞稿表示，由港、台藝術文化工作者組成的團體「藝術是Q彈」，14日在台北萬華剝皮寮歷史街區舉辦「移植」Transplantation心理健康X設計講座。「移植」意指「移民」與「植根」，透過心理學與空間設計的對話，展現港人在台發展的生命韌性。

李晉梅致詞時表示，移居是一段適應與重建的過程，「移植」的關鍵在於新的土地是否給予時間，以及個人是否願意紮根。她指出，2019年以來，許多香港民眾因香港情勢遽變而移居台灣，政府除了持續精進居留與定居制度，也希望透過傾聽、協助與陪伴，幫助港澳新住民在台發展。

在講座中，前香港大學醫學院精神科研究員張朝敦結合其學術專業與身為新住民的個人經驗，引導港人建立正向心態；資深室內設計師許麗玲則分享如何讓舊物件重生，意寓移居者的專業與記憶不需切割，能在新環境中轉化延續。

李晉梅與現場港澳人士交流時強調，「港澳新住民是台灣多元社會的重要組成，政府高度重視港澳新住民在台灣的融合狀況與身心健康」。未來，陸委會及策進會將持續結合港人社群，透過座談、文化市集與關懷服務等多元管道，持續協助港澳朋友在台安居樂業。