藍綠大咖到場…南投仙佛寺數千人送行混元禪師 生前曾獲諾貝爾和平獎提名

混元禪師（俗名張益瑞）1月13日過世，今天在南投縣國姓鄉禪機山仙佛寺舉行告別式，內政部長劉世芳代表頒發中央褒揚令。數千名弟子、信眾及各界人士到場，場面莊嚴哀榮，前副總統呂秀蓮也到場致意。

會場懸掛大型布條，擺放鮮花花籃，並展示總統府及行政院聯名頒發的褒揚令與各界致贈的輓聯，彰顯混元禪師一生弘法利生的貢獻。南投縣長許淑華表示，混元禪師在南投深耕多年，創辦易經大學，傳授易經與風水知識，也多次協助地方事務，對縣內貢獻良多。

許淑華指出，混元禪師人生經歷豐富，弟子遍及國內外，曾獲諾貝爾和平獎提名入圍，並獲聯合國NGO世界和平貢獻獎，對世界和平有實際貢獻。她代表縣民向禪師表達謝意，也祈願禪師未來乘願再來，繼續弘揚佛法與易經智慧。

混元禪師1月13日安詳圓寂，享壽82歲。他一生致力推廣中華文化道統，創立唯心聖教，以易經風水及宗教教法度化眾生，宗旨包括養賢蓄才、振民育德、高尚其志、天下太平。此次告別活動不僅是送別禪師，也讓弟子與信眾有機會追思其生前教導與功德，場面感人。

混元禪師告別式今天在仙佛山禪機寺舉行，前副總統呂秀蓮到場致意。圖／南投縣政府提供