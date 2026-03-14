全民安全宣講新北今起跑 內政部次長親上火線宣講

內政部推動「台灣全民安全指引」全面深化城鎮韌性與全民防衛意識，新北市首場宣講活動今天在樹林區濟安宮舉辦，內政部常務次長吳堂安親自主講，新北市警局長方仰寧及消防局長陳崇岳陪同出席，會場民眾約有600人參與。

為強化民眾防詐騙觀念與提升交安意識，新北市警局長方仰寧今出席內政部舉辦的「台灣全民安全指引」宮廟宣講活動機會，提醒在場所有民眾，全球正面臨極端氣候變遷與國際局勢詭譎多變，台灣地區位於重要戰略位置，對於任何災害的形成，台灣都是無法完全避免被影響。

他說，民眾應該有「防患未然、未雨綢繆」觀念，隨時做好防災、避險準備「落實平時戰備、臨危不慌亂」的核心理念，將防災意識內化成生活日常。

樹林濟安宮也展現警民合作具體力量，濟安宮董事長陳黃綠妹秉持「十方財，十方用」熱心公益，發揮保生大帝「大道公」菩薩心腸、濟世安民，回饋社會的精神，力挺警政工作推展，捐贈1輛警察勤務車給新北市警局，提升警察執勤效能與安全，強化治安維護，由新北市警局長方仰寧代表受贈。