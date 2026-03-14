「台灣國家文化協會」名稱惹議 沈政男：盜用歷史資源、失文化本質

中華文化總會因部分委員抗議「中華」二字，計畫將英文名稱改為 National Cultural Association of Taiwan（NCAT），意即「台灣國家文化協會」，醫師沈政男指出，此名稱過於生硬，且似乎盜用日據時代成立的「台灣文化協會」，而注意政治干預文化，忽略人才培育與傳統文化振興上的核心貢獻。

沈政男說，中華文化總會前身為「中華文化復興運動委員會（文復會）」，以振興中華文化為宗旨，積極推動教育與人才培養。最具代表性的活動為1981年創辦的全國高中數學競試，孕育出包括1985年特等獎得主王金龍與于如岡在內的數學菁英。王金龍後來進入哈佛數學系，現為中研院院士；于如岡則為台大數學系教授。沈政男指出，這些人才的培育彰顯文化活動的深厚內涵，但現任總會委員對此認知有限。

首屆特等獎得主陳俊全，原可保送台大數學系，卻選擇就讀植病系。後經教授鼓勵，他於大五補修高等微積分，考取台大數學研究所，現為台大數學系教授，兼具人文素養，能將數學與日常生活及其他學科結合，深受學生喜愛。沈政男認為，數學及科學也是文化的一部分，應被納入文化振興範疇。

他批評，總會目前活動偏向娛樂與流行文化，如日本高校管樂隊踩街及除夕晚會，與傳統文化核心漸行漸遠。台灣眷村麵食文化在中南部幾乎失傳，而浙江小百花越劇團演出吸引大量年輕觀眾，卻鮮少獲得總會宣傳支持，凸顯對傳統文化振興的忽略。

中華文化總會曾於扁政府時期改名為國家文化總會，馬政府時期又改回原名，如今再度改名，沈政男認為反映政治因素長期影響文化決策。他呼籲，總會應專注提升文化獎項影響力，重視人才培育與傳統藝術振興，避免將資源投入政治正名運動，確保文化核心價值不被削弱。