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旅居巴林2台人搭日本政府包機抵東京 外交部感謝

中央社／ 台北14日電

中東區域衝突仍未降溫，外交部今天指出，2名旅居巴林台灣人經外交部及相關駐處協調，昨天搭乘日本政府自沙烏地阿拉伯起飛的包機，今天安抵日本東京，外交部對日本政府友台情誼及對台灣人協助表達誠摯謝意。

外交部今天發布新聞稿指出，中東區域衝突仍未降溫，外交部及駐中東地區相關駐處持續協助台灣人離境返國，經外交部及相關館處積極聯繫與協調，駐巴林代表處12日派員全程陪同2名旅居巴林的台灣人經陸路前往沙烏地阿拉伯首都利雅德，繼於駐沙國代表處協助下，搭乘昨天下午自利雅德起飛的日本政府包機，並於今天上午順利抵達東京成田機場。

外交部表示，對日本政府友台情誼及對台灣人協助表達誠摯謝意，台灣與日本同為印太區域共享民主、自由及人權普世價值的夥伴，這次合作充分展現雙邊在緊急危難時相互扶持的真摯友誼。

外交部表示，外交部及中東地區駐外館處將持續透過安全妥適的管道，提供有意離境的僑胞及民眾必要協助；外交部也再次提醒民眾，出國前請務必登錄領事事務局「旅外國人動態網頁」，並隨時關注駐外館處發布的安全資訊，以利政府在緊急狀況發生時，能第一時間與民眾取得聯繫並提供協助。

緊急狀況 中東 巴林 台灣人

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