台灣傑出女科學家獎 台大教授張智芬獲傑出獎

第19屆台灣傑出女科學家獎今天頒獎，台大醫學院分子醫學研究所講座教授張智芬獲得傑出獎，喜愛藝術的她也鼓勵學子多接觸非科學的東西，嘗試新事物。

台灣萊雅與吳健雄學術基金會於2007年共同創立「台灣傑出女科學家獎」，旨在彰顯傑出女科學家貢獻，素有台灣「女性諾貝爾獎」美名；在台灣傑出女科學家獎歷屆傑出獎得主中，更已產生9名中研院院士。

今年「傑出獎」得主為台大醫學院分子醫學研究所講座教授張智芬，張智芬深入核酸代謝及細胞骨架動態在癌症生物學的應用，並探索失能的粒線體如何影響核基因體的損傷修復，更在台大醫學院成立核酸藥物中心，導入新穎性小分子核酸治療藥物，將醫學研究轉化為治療方法。

除了科研外，張智芬自幼享受音樂美術的薰陶，同時也是運動好手，熱愛棒球、籃球等賽事。

她認為，科學與人文並非對立，彼此間存在高度共通性，就像藝術和科學同樣需要創造力；自己也從球賽中得到很多啟發，球隊就像研究一樣，都需要團隊合作，且要有好的領導者，領導者要能做出好的示範，才能說服團隊成員一起努力。

在研究過程中難免遇到失敗，張智芬提到，很多人會因此失落或挫敗，但她覺得，結果跟自己想像不同，這就是科學的未知，未知是很有趣的事；她也鼓勵學生多接觸非科學的東西，如果一杯水是滿的，就裝不了更多東西，要試著把腦袋清空一些，勇敢嘗試新事物。