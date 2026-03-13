外交部與駐外館處合作 協助民眾自以色列、約旦返台

快訊

中央社／ 台北13日電
圖為外交部正門口部徽。圖／中央社

外交部表示，持續與駐外館處攜手合作協助民眾返台，駐以色列代表處今天協助2名民眾自以色列搭機飛往希臘，後轉赴東南亞返台，另協助3名民眾以陸路方式前往約旦搭機，駐約旦代表處另協助3名民眾昨天及今天順利搭機離境。

美伊開戰，外交部啟動國際護僑行動；外交部晚間發布新聞稿表示，外交部及駐中東地區館處持續積極協助有意離境的民眾，搭乘當地商業航班或經陸路赴第三國搭機返台。

外交部指出，以色列8日起有限度恢復商業客機起降，卡達機場亦於今天起有限度開放空域，目前每天約有80架次航班離境飛往包括馬尼拉、首爾、吉隆坡及曼谷等亞洲航點，外交部呼籲有需要的民眾可運用相關商業航班離境。

外交部再次提醒國人，謹慎評估近期前往相關高風險國家的必要性，如果仍有商旅需求，務請提高警覺，並登錄「旅外國人動態網頁」，以便駐外館處可即時聯繫並提供協助。

外交部說明，民眾在中東地區遇急難或緊急事故，請撥打以下專線：1. 駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204。2. 駐約旦代表處急難救助電話：+962-79-5552605。3. 駐巴林台北貿易辦事處急難救助電話：+973-39655139。4. 駐阿曼王國台北經濟文化辦事處急難救助電話：+968-99449875。5. 駐科威特王國台北商務代表處急難救助電話：+965-66565762。

6. 民眾如在沙烏地阿拉伯及卡達遇急難或緊急事故，請撥打駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話：+966-505-223-725。7. 如在伊朗、阿聯大公國遇急難或緊急事故，請撥打駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；8. 或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得即時協助。

吉隆坡 台北 馬尼拉 外交部 以色列 約旦

