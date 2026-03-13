快訊

人權會合作法國在台協會 了解難民庇護制度實務經驗

中央社／ 台北13日電
國家人權委員會11日與法國在台協會共同辦理「法國難民制度體制與實務運作專題講座」。圖為人權會副主委紀惠容（左）致贈禮品給講者王茂辰（右）。人權會提供／中央社
國家人權委員會11日與法國在台協會共同辦理「法國難民制度體制與實務運作專題講座」。圖為人權會副主委紀惠容（左）致贈禮品給講者王茂辰（右）。人權會提供／中央社

國家人權委員會日前與法國在台協會共同辦理「法國難民制度體制與實務運作專題講座」，邀請曾在法國難民與無國籍人士保護辦公室（OFPRA）從事難民庇護申請、審查等實務工作的庇護官，分享實務經驗。

人權會今天透過新聞稿指出，深化台灣與法國在難民議題的國際交流，有助人權會瞭解難民政策的規劃方向，助力台灣建構人道庇護框架等，人權會與法國在台協會11日共同辦理「法國難民制度體制與實務運作專題講座」，邀請曾在OFPRA從事難民庇護申請及審查等實務工作的庇護官王茂辰（Mellisa PEIFER）實務分享。

國家人權委員會副主委紀惠容在講座致詞時表示，講座是人權會深化難民議題國際交流的一環，人權會在消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）國家報告獨立評估意見強調政府應持續推動「難民法」的制定，也在國家人權行動計畫執行情形監督報告中，審議政府要在立法過渡期間建立跨部會尋求庇護者權益的通案原則。

談到難民庇護與人權保障如何平衡，王茂辰說，難民在申請結果揭曉前的「過渡期」，法國完善的社會福利體系能確保申請者享有物資援助及基本的就醫權益，這種「輔助性保護」是制度人性化的體現。

對於台灣評估由警察體系擔任相關審核人員的合適性，王茂辰提醒，庇護面談的核心在於理解受迫害處境，而非傳統的「審訊」或「筆錄」，在法國多由人文、社會科學或法律專業人士擔任，若台灣由警察承辦，可透過強化專業教育訓練，以符合人權保障的初衷。

針對審查程序的公正性與嚴謹度，與會委員關注如何處理涉及戰爭罪的申請個案，以及如何監督庇護官的審核品質。王茂辰回應，法國模式是由法務部門協助釐清申請人是否涉及酷刑等罪行，並在面談時全程錄音，輔以資深庇護官的抽查與指導機制。

對於制度穩定性與社會接納度，與會者詢問政權輪替是否會影響庇護政策，以及遭拒個案是否會轉往第三國。王茂辰指出，OFPRA作為獨立機關，其運作不受政治變動干擾，且法國並無將拒絕核准者送往第三國的制度。

王茂辰指出，數據顯示施行庇護政策後犯罪率並未明顯成長，這也成為官方爭取民眾信任、維持正向社會氛圍的有力背書。

