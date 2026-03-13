全球陷能源危機…加智庫專家籲台灣聯手加拿大 確保能源安全

中東地緣政治引發全球能源危機，台灣如何確保能源安全成了各界討論熱點。有加拿大專家認為這是台加合作的新契機，台灣應投資加拿大能源業，將主導權真正握在自己手中。

加拿大亞太基金會（Asia Pacific Foundation）亞洲區域總監賓格里（Barrett Bingley）一向關心台海動態，他對中央社說，台灣的能源生命線穿過一條由對手掌控的海峽是危險的。

他分析，台灣從卡達進口的天然氣，要先通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），再穿越南海才能抵達台灣港口，這形成所謂的「雙重咽喉要道風險」。因為荷莫茲海峽在危機時可能受到伊朗影響，而南海則是中國宣稱主權的海域。換言之，台灣能源供應的關鍵航線同時受到兩個潛在對手的地緣政治影響。

賓格里建議台灣趁此機會重新布局能源牌。他說，加拿大正積極擴大液化天然氣（LNG）產能，例如卑詩省的LNG Canada第2階段以及Ksi Lisims LNG項目都正如火如荼開展，這些項目在2026年前後會做出最終投資決策，台灣應該入股加拿大LNG，將能源安全握在自己手中。

他說：「2024年中油取得卡達North Field East擴建計畫5%股權，並換取長期供應天然氣合約；台灣可以採取同樣策略，在加拿大的LNG投資股權以換取長期供氣合約。不同的是，從加拿大出發的運輸船可直接穿越北太平洋航線至台灣，地緣政治風險遠低於卡達。」

加拿大能源及自然資源部部長霍奇遜（Tim Hodgson）表示，自從伊朗戰事爆發後，已接到多個貿易夥伴的電話，詢問購買加拿大石油及液化天然氣的詳情。

曾在日本三井集團從事能源工作的台裔加拿大政治評論員郭一平對中央社說：「我希望台灣也打了電話，也開始搶進加拿大的能源業。」

郭一平說，加拿大有非常豐富的石油和天然氣，但需要資金動能開挖；台灣是非常富裕的國家，資金不是問題，缺的就是能源保證。「加拿大正拓展對亞洲的貿易多元化，台灣這塊拼圖是重要的，在這個時間點，台加合作絕對是雙贏。」

加拿大台裔企業家並擔任全球台灣醫衛總會（GTMA）加拿大全球衛生協會副會長高鈞彥，也希望台灣把握這個新契機。

他對中央社說，以2024年最新數據來看，台灣是加拿大的貿易逆差國，但台灣連加拿大出口的前20名都排不上，站在加拿大立場，當然容易忽略台灣。「最近加拿大和中國關係近了，但台灣更不該退縮，反而要採取進攻姿態，套用加拿大總理卡尼（MarkCarney）曾說過的話：如果你不在談判桌上，就會成為別人的盤中飧。」

高鈞彥說，台灣擴大與美國的能源合作是正確的，但同步建立與加拿大的合作並不衝突，更是優化「能源安全係數」的策略。

賓格里同時呼籲渥太華當局加大對台灣的重視度。他說，當台積電供應鏈因中東危機而受到威脅時，全球產業包括依賴先進半導體的加拿大企業都將感受到連鎖影響，所以「台灣的安全脆弱性不只是台灣的問題，加拿大協助台灣能源韌性也將強化自身利益」。