女足晉級世界盃關鍵戰 駐澳處派員赴伯斯保公平

台灣女足明天在澳洲伯斯的亞洲盃8強迎戰中國隊，獲勝將取得世界盃門票。外交部今天表示，為確保中華隊公平參賽，以及民眾與僑胞觀賽權益，已請駐澳大利亞代表處派員赴伯斯支援，並已洽請澳洲警方派員在比賽現場待命，確保選手及民眾獲得公平待遇。

2026亞足聯（AFC）亞洲盃女足會內賽在澳洲登場，以運動部訓輔委員身分隨隊、多次擔任國家隊教練的陳貴人，10日在雪梨場邊觀戰疑似因喊「台灣加油」而被請出場，他賽後接受中央社採訪時提到，一開始是被提醒不能站起來，所以就坐下來繼續喊，沒想到中場休息被4、5個「彪形大漢」請出場。

由於台灣在澳洲西部大城伯斯並未設立外交機構，中央社記者詢問外交部明天是否會派員前往伯斯比賽現場，確保觀賽台僑與台灣球迷安全。

外交部下午回覆中央社詢問指出，為確保中華隊公平參賽，以及民眾與僑胞觀賽權益，外交部除已經於第一時間透過駐澳大利亞代表處及駐雪梨辦事處向主辦單位表達嚴正關切外，也已請駐澳大利亞代表處派員赴伯斯支援，以便中華隊在伯斯參賽期間隨時提供必要協助。

外交部表示，另駐澳大利亞代表處並已洽請澳洲警方派員在比賽現場待命，以確保台灣參賽選手及觀賽民眾獲得公平、公正及合理的待遇。

到場觀戰的台灣女足球員工會秘書長焦佳弘今天告訴中央社記者，所謂的「奧會模式」不及於觀眾席，中華隊7日出戰越南隊時，台灣球迷自製的加油看板即便符合尺寸，只要中、英文有寫到「台灣」一律被沒收，沒有提到台灣的加油看板也會被沒收，甚至有球迷穿著美國職棒大都會隊於「台灣日」所製作，背後印有Taiwan的球衣也被要求脫下。

曾擔任足協副秘書長的焦佳弘提到，中華隊10日出戰印度隊時，加油標語同樣是中、英文有寫到「台灣」一律被沒收，而陳貴人喊台灣加油，被賽事主辦單位以無法站立應援為由請出場，但一旁的印度球迷卻可站立應援，讓台灣僑民和球迷感受被主辦單位雙標對待，因此需密切關注明天對決中國隊的賽事時，喊「台灣加油」的台、澳球迷是否會被不公平對待。