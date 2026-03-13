快訊

國家圖書館贈書加拿大亞伯達大學 展現台灣學術自由

中央社／ 溫哥華12日專電
國家圖書館博士黃文德（左）和駐溫哥華辦事處處長劉立欣（右）捐贈書籍給亞伯達大學，由東亞研究中心主席傅雲博（Daniel Fried，中）代表接受。這次台灣捐贈的書籍共400多本。圖／中央社
國家圖書館博士黃文德（左）和駐溫哥華辦事處處長劉立欣（右）捐贈書籍給亞伯達大學，由東亞研究中心主席傅雲博（Daniel Fried，中）代表接受。這次台灣捐贈的書籍共400多本。圖／中央社

美國亞洲研究學會年會今年在加拿大溫哥華舉行，參加年會書展的台灣代表團共捐贈400多本書籍給亞伯達省大學，亞省大學教授讚譽台灣學術自由，期盼未來有更緊密交流。

今天開幕的美國亞洲研究學會（Association for Asian Studies）年會，匯集了來自世界各地的3000多位亞洲研究學者，是全球規模最大專注於亞洲研究的會議。

來自台灣的國家圖書館、蔣經國基金會、台灣大學和中央研究院4大機構參與年會上的書展並捐出圖書，讓與會者和公眾有機會親近台灣豐富的出版文化。

國家圖書館博士黃文德表示，這次參展書籍約450種，都是3年內出版的人文科學類書籍，展覽後全數贈與亞伯達大學（University of Alberta）。

他說，台灣的漢學研究不僅是古代歷史，還有很多近代人文與社會的探索，透過這次書展和贈書，希望可以讓更多加拿大人認識台灣漢學和台灣文化的深度與廣度。

亞伯達大學東亞研究中心主席傅雲博（Daniel Fried）出席贈書儀式，他很高興代表大學接受這批來自台灣的珍貴書籍。他說：「書籍種類非常多元，對於想認識台灣、中國和鄰近亞洲國家的研究者將大有幫助。」

傅雲博並稱讚台灣是學術自由的國度，因此他所主持的系所每年都會送學生到台灣交流學習。他說：「我和我們的學生在台灣的感覺非常舒服自在，沒有任何限制。去年我們送25位學生到台灣，因為經驗非常好，所以今年會有更多學生去台灣學習。」

駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣表示，加拿大最近與中國重啟關係，希望促進經貿多元化，但想認識真正的中國並不容易，因為中國的學術和言論都不自由，但透過台灣，會是一個很好的窗口。

劉立欣說：「在台灣研究中國大陸問題的學者，還是會去中國訪問，也會和那邊的智庫交流，他們的觀察分析是非常寶貴的資產，這是加拿大很想要跟台灣接觸的一個原因。」

除了4大機構外，台灣的凌網知識、漢珍數位、華藝數位3家公司也參與書展，行銷台灣強大的數位出版力。

年會場上並設有「台灣茶話室」，提供其他國家與會者與台灣研究學者一個交流園地。劉立欣表示，無論是嚴肅的學術對話或是輕鬆的社交互動，相信都能讓更多人感受到台灣的光芒。

