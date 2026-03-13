加盟創業大展開幕 蕭副總統：打造更有感智慧生活圈

副總統蕭美琴今天出席連鎖加盟創業大展開幕致詞表示，從早餐1杯咖啡到下班後1頓晚餐，背後都是台灣中小企業與創業者的努力。政府會積極協助大家打造更有感的智慧生活圈，讓台灣服務業在全球變局中展現韌性，在世界舞台上大放異彩。

副總統上午出席「2026年連鎖加盟創業大展」開幕典禮致詞表示，一路走進來看到很多攤位與人潮，相信看到的不只是商機，更是台灣愛打拚、肯創新的生命力，讓人非常感動；謝謝台灣連鎖加盟促進協會從2000年開始就陪著台灣的企業在北中南各地奔波，1年5場以上的大展很不簡單，孵化許多人想要創業的夢想。

副總統指出，台灣連鎖加盟促進協會同時協助台灣許多優秀的品牌，從巷弄走到國際，這份搭建橋梁的努力，也讓世界看到台灣的品牌不只是有品質，更有溫度。讓人振奮的是，今年10月世界暨亞太連鎖加盟年會將再度到台灣舉行，這代表國際社會對台灣連鎖加盟產業的高度肯定與期待。

副總統提到，台灣連鎖加盟產業與國人生活極為貼近，「早上的咖啡、下班後的晚餐，背後都是中小企業的用心」。她希望在確保維安且不勞師動眾的前提下，能安排行程，讓她親自到新開的早餐店試吃，體驗第一線的加盟新趨勢，「不然我真的是會很落後」。

副總統說明，去年台灣的經濟成長有讓人驚艷的表現，外賓訪台聽到經濟成長達8.6%以上，非常羨慕與欽佩。除了在科技領域的成長之外，更希望在餐飲、零售等其他領域，也一樣能享受到經濟成長的果實。

副總統談及，台灣應對國際情勢的許多波動，地緣政治帶來新的挑戰，但是台灣的服務業展現強大的韌性，台灣社會才能夠穩定，也能夠共好。

副總統表示，今天到場的不僅是副總統，而是全政府的力量，包括行政院、經濟部、農業部、僑委會及信保基金等單位，都會支撐年輕人創業。

談到海外擴點，副總統解釋，早年在紐約唸書要吃台灣美食非常困難，但擔任駐美代表期間，發現台灣珍奶連鎖店幾乎垂手可得，已成為美國主流社會年輕人的最愛。這就是台灣的「軟實力」，搭建台灣與世界的橋梁，讓全世界不僅看到科技實力，更能透過味覺、嗅覺接觸到台灣的溫度與生命力。

面對未來新的挑戰，副總統指出，AI數位轉型將是政府協助產業接軌世界的關鍵工具，希望以AI做工具，提出在產業經營與世界接軌的各種解決方案。