快訊

中選會人事案出爐！主委游盈隆過關 這3人遭在野封殺

川普發文嗆正摧毀伊朗 稱「等著看這些瘋狂人渣下場」

4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

聽新聞
0:00 / 0:00

美啟動301貿易調查 蕭副總統：與美方保持良好溝通

中央社／ 台北13日電

副總統蕭美琴今天對於美國啟動301貿易調查如何幫助台灣產業一事表示，政府會觀察對台灣產業的影響，同步與美方保持良好溝通，以確保台灣在美國最高法院判決前所取得的雙方共識，也就是給台灣相對的優勢以及最好的待遇都能夠獲得確保。

蕭副總統今天出席「2026年連鎖加盟創業大展」開幕典禮前被問到美國啟動301貿易調查怎麼幫助台灣產業？她表示，政府會持續密切觀察，許多國家也都是面臨一樣的情境，政府會觀察對台灣產業的影響，同時，也與美方保持良好溝通，以確保台灣在美國最高法院判決前所取得的雙方共識，也就是給台灣相對的優勢以及最好的待遇都能夠獲得確保。

針對中華文化總會正名一事，文總秘書長李厚慶表示，文總英文名稱將改用Taiwan呈現，預計下週二（17日）召開會員大會完備程序，正式將英文名稱改為National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）。

副總統表示，近期不論文化、體育等各類活動，許多台灣民眾都很期待台灣的名稱能夠站上國際，以台灣的軟實力讓世界能夠看到台灣。

李厚慶 美國 蕭美琴 關稅

延伸閱讀

美301調查 台灣入列 政院：有信心充分反映先前談判成果

美國啟動301調查 鄭麗君強調「確保我國相對優勢」

美對台啟動301調查 學者：旨在補足關稅法源

美啟動301調查 卓揆：以 ART 為基礎守住我國整體利益及產業發展

相關新聞

刑法違憲修正 增訂無期徒刑者假釋撤銷後殘刑比例

憲法法庭113年憲判字第2號判決，有關無期徒刑假釋經撤銷者，一律執行固定20年或25年殘餘刑期，不符比例原則，違反憲法保障人身自由之意旨，更限定2年內原法失效。立法院院會今三讀修正刑法部分條文，針對無期徒刑假釋撤銷後，增訂殘餘刑期計算，若再犯未滿1年或1年至5年徒刑，殘餘刑期以10年及15年計算，以符合比例原則。

接見聖克里斯多福訪團 林佳龍：擴大推動合作永續觀光

外交部長林佳龍12日上午接見聖克里斯多福及尼維斯聯邦工程部長梅納（Konris Maynard）伉儷及永續發展暨環境部長柯拉克（Joyelle Clarke）訪問團一行，雙方就台克兩國在能源轉型、智慧醫療、觀光、永續發展及人才建構等議題交換意見。

公視董事候選名單出爐 「翻滾吧男孩」有望成公視史上最年輕董事

第八屆公視董事第二波候選名單昨出爐，擔任WBC世界棒球經典賽台灣隊打擊教練「恰恰」彭政閔與台灣首面奧運體操銀牌得主李智凱成為名單中的亮點。其中1996年生、4月才滿30歲的李智凱，也是紀錄片「翻滾吧！男孩」的主角之一。李智凱如通過審查，將成為史上最年輕的公視董事，也符合審查委員「公視董事加入青年代表」的要求。

第二波候選名單出爐 鞍馬王子有望成最年輕公視董事

第八屆公視董事第二波候選名單出爐，擔任世界棒球經典賽（WBC）中華隊打擊教練「恰恰」彭政閔，與台灣首面奧運體操銀牌得主「鞍馬王子」李智凱等人入列。其中一九九六年生、四月才滿卅歲的李智凱如通過審查，將成為史上最年輕的公視董事。對此，正在土耳其參加二○二六體操世界盃的李智凱說，「感謝關心，我還是先專心比賽，今天正要開賽，其他部分需要等正式公告才知道了。」

歷史上的今天／1959年撒隆巴斯女子棒球隊來台友誼賽

1959年3月13日，日本久光株式會社「撒隆巴斯」女子棒球隊一行16人，當日下午3時由領隊山內敏生率領飛抵台北，我國體育界人士及「撒隆巴斯」台灣代理商施合鄭等一百餘人在機場歡迎，一行人隨後訪代理商施合鄭所經營的英和行並合影留念。

把錢藏鳳梨酥禮盒…高公局高官收賄823萬元 監院彈劾並送懲戒

高公局南分局前分局長賴榮俊被發現於任職期間收受廠商賄賂計823萬元，被檢調發現錢就放在宿舍，還裝在牛皮紙袋、鳳梨酥禮盒中。監察院表示，賴榮俊於任職期間收受廠商賄賂，並洩漏採購秘密資訊，違失情節重大，通過對其彈劾案，並送懲戒法院審理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。