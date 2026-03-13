快訊

刑法違憲修正 增訂無期徒刑者假釋撤銷後殘刑比例

聯合報／ 記者王小萌/台北報導
立法院院會今日三讀通過刑法部分條文修正案。圖/報系資料照片
立法院院會今日三讀通過刑法部分條文修正案。圖/報系資料照片

憲法法庭113年憲判字第2號判決，有關無期徒刑假釋經撤銷者，一律執行固定20年或25年殘餘刑期，不符比例原則，違反憲法保障人身自由之意旨，更限定2年內原法失效。立法院院會今三讀修正刑法部分條文，針對無期徒刑假釋撤銷後，增訂殘餘刑期計算，若再犯未滿1年或1年至5年徒刑，殘餘刑期以10年及15年計算，以符合比例原則。

憲法法庭民國113年3月15日做出113年憲判字第2號判決，刑法規定無期徒刑假釋經撤銷者，固定殘行不符比例原則，因此行政院、司法院提出修法版本，送立法院審議。內容包括經撤銷假釋無期徒刑受刑人，於執行原無期徒刑一定期間得報請假釋的規定，以勵自新。

立法院朝野黨團3月11日協商，朝野黨團代表認同行政院、司法院所提修法版本方向，但對於執行殘餘刑期的級距，意見不一，例如無期徒刑受刑人在假釋期間犯罪，如果被判1年或3年等5年以下的有期徒刑，要坐10年牢並有悛悔實據，才有辦法申請假釋。

立法院會今天處理本案，經協商後決議採用國民黨所提在修正動議。三讀通過條文規範，無期徒刑受刑人經撤銷假釋者，應執行原無期徒刑；如假釋期間有更犯之罪，併執行之。如果假釋期間更犯之罪經宣告為無期徒刑確定者外，其有悛悔實據者，在執行滿一定期間後，由監獄報請法務部，得再許假釋出獄例。

根據三讀條文規定，依其他法律規定撤銷假釋，或因假釋期間故意更犯罪而受未滿5年有期徒刑的宣告確定者，10年；假釋期間故意更犯罪，受5年以上未滿10年有期徒刑之宣告確定者，15年；假釋期間故意更犯罪，受10年以上有期徒刑之宣告確定者，25年。

針對有期徒刑部分，三讀條文指出，有期徒刑經撤銷假釋，殘餘刑期10年以下者，於全部執行完畢後，再接續執行他刑，不適用刑法第79條之1第1項有關合併計算執行期間的規定。

受刑人 法務部 司法院 立法院

相關新聞

刑法違憲修正 增訂無期徒刑者假釋撤銷後殘刑比例

憲法法庭113年憲判字第2號判決，有關無期徒刑假釋經撤銷者，一律執行固定20年或25年殘餘刑期，不符比例原則，違反憲法保障人身自由之意旨，更限定2年內原法失效。立法院院會今三讀修正刑法部分條文，針對無期徒刑假釋撤銷後，增訂殘餘刑期計算，若再犯未滿1年或1年至5年徒刑，殘餘刑期以10年及15年計算，以符合比例原則。

接見聖克里斯多福訪團 林佳龍：擴大推動合作永續觀光

外交部長林佳龍12日上午接見聖克里斯多福及尼維斯聯邦工程部長梅納（Konris Maynard）伉儷及永續發展暨環境部長柯拉克（Joyelle Clarke）訪問團一行，雙方就台克兩國在能源轉型、智慧醫療、觀光、永續發展及人才建構等議題交換意見。

公視董事候選名單出爐 「翻滾吧男孩」有望成公視史上最年輕董事

第八屆公視董事第二波候選名單昨出爐，擔任WBC世界棒球經典賽台灣隊打擊教練「恰恰」彭政閔與台灣首面奧運體操銀牌得主李智凱成為名單中的亮點。其中1996年生、4月才滿30歲的李智凱，也是紀錄片「翻滾吧！男孩」的主角之一。李智凱如通過審查，將成為史上最年輕的公視董事，也符合審查委員「公視董事加入青年代表」的要求。

第二波候選名單出爐 鞍馬王子有望成最年輕公視董事

第八屆公視董事第二波候選名單出爐，擔任世界棒球經典賽（WBC）中華隊打擊教練「恰恰」彭政閔，與台灣首面奧運體操銀牌得主「鞍馬王子」李智凱等人入列。其中一九九六年生、四月才滿卅歲的李智凱如通過審查，將成為史上最年輕的公視董事。對此，正在土耳其參加二○二六體操世界盃的李智凱說，「感謝關心，我還是先專心比賽，今天正要開賽，其他部分需要等正式公告才知道了。」

歷史上的今天／1959年撒隆巴斯女子棒球隊來台友誼賽

1959年3月13日，日本久光株式會社「撒隆巴斯」女子棒球隊一行16人，當日下午3時由領隊山內敏生率領飛抵台北，我國體育界人士及「撒隆巴斯」台灣代理商施合鄭等一百餘人在機場歡迎，一行人隨後訪代理商施合鄭所經營的英和行並合影留念。

把錢藏鳳梨酥禮盒…高公局高官收賄823萬元 監院彈劾並送懲戒

高公局南分局前分局長賴榮俊被發現於任職期間收受廠商賄賂計823萬元，被檢調發現錢就放在宿舍，還裝在牛皮紙袋、鳳梨酥禮盒中。監察院表示，賴榮俊於任職期間收受廠商賄賂，並洩漏採購秘密資訊，違失情節重大，通過對其彈劾案，並送懲戒法院審理。

