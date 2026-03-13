刑法違憲修正 增訂無期徒刑者假釋撤銷後殘刑比例

憲法法庭113年憲判字第2號判決，有關無期徒刑假釋經撤銷者，一律執行固定20年或25年殘餘刑期，不符比例原則，違反憲法保障人身自由之意旨，更限定2年內原法失效。立法院院會今三讀修正刑法部分條文，針對無期徒刑假釋撤銷後，增訂殘餘刑期計算，若再犯未滿1年或1年至5年徒刑，殘餘刑期以10年及15年計算，以符合比例原則。

憲法法庭民國113年3月15日做出113年憲判字第2號判決，刑法規定無期徒刑假釋經撤銷者，固定殘行不符比例原則，因此行政院、司法院提出修法版本，送立法院審議。內容包括經撤銷假釋無期徒刑受刑人，於執行原無期徒刑一定期間得報請假釋的規定，以勵自新。

立法院朝野黨團3月11日協商，朝野黨團代表認同行政院、司法院所提修法版本方向，但對於執行殘餘刑期的級距，意見不一，例如無期徒刑受刑人在假釋期間犯罪，如果被判1年或3年等5年以下的有期徒刑，要坐10年牢並有悛悔實據，才有辦法申請假釋。

立法院會今天處理本案，經協商後決議採用國民黨所提在修正動議。三讀通過條文規範，無期徒刑受刑人經撤銷假釋者，應執行原無期徒刑；如假釋期間有更犯之罪，併執行之。如果假釋期間更犯之罪經宣告為無期徒刑確定者外，其有悛悔實據者，在執行滿一定期間後，由監獄報請法務部，得再許假釋出獄例。

根據三讀條文規定，依其他法律規定撤銷假釋，或因假釋期間故意更犯罪而受未滿5年有期徒刑的宣告確定者，10年；假釋期間故意更犯罪，受5年以上未滿10年有期徒刑之宣告確定者，15年；假釋期間故意更犯罪，受10年以上有期徒刑之宣告確定者，25年。

針對有期徒刑部分，三讀條文指出，有期徒刑經撤銷假釋，殘餘刑期10年以下者，於全部執行完畢後，再接續執行他刑，不適用刑法第79條之1第1項有關合併計算執行期間的規定。