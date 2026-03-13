刑法修正案三讀 增訂無期徒刑假釋撤銷後殘刑規定

立法院會今天三讀修正通過刑法部分條文，增訂無期徒刑、有期徒刑受刑人，如果遭撤銷假釋後，其執行殘餘刑期長短的認定、最低應執行期間的計算、接續執行他刑的方法，以及合併計算最低應執行期間等規定。

因應113年憲判字第2號判決，行政院、司法院提出中華民國刑法及刑法施行法修法版本，送立法院審議，內容包括經撤銷假釋無期徒刑受刑人，於執行原無期徒刑一定期間得報請假釋的規定，以勵自新。

立法院朝野黨團3月11日協商時，朝野黨團代表認同行政院、司法院所提修法版本方向，但對於執行殘餘刑期的級距，意見不一，例如無期徒刑受刑人在假釋期間犯罪，如果被判1年或3年或是5年以下的有期徒刑，要坐10年牢並有悛悔實據，才有辦法申請假釋。

立法院會今天開會處理時，朝野黨團溝通後取得共識，最終通過國民黨、民進黨、台灣民眾黨立法院黨團所提修正動議。

三讀通過條文規定，無期徒刑受刑人經撤銷假釋者，應執行原無期徒刑。如果假釋期間有更犯之罪，併執行之。

三讀條文也明定，應執行的原無期徒刑，除假釋期間更犯之罪經宣告為無期徒刑確定者外，其有悛悔實據者，在執行滿一定期間後，包括10年、15年、25年，由監獄報請法務部，得再許假釋出獄。

何謂「一定期間後」，三讀條文規定，如果是依其他法律規定撤銷假釋，或因假釋期間故意更犯罪而受未滿1年有期徒刑的宣告確定者，10年。假釋期間故意更犯罪，如果受1年以上未滿5年有期徒刑的宣告確定者，15年。倘若假釋期間故意更犯罪，受5年以上有期徒刑的宣告確定者，則是25年。

關於有期徒刑部分，三讀條文規定，有期徒刑經撤銷假釋，殘餘刑期10年以下者，於全部執行完畢後，再接續執行他刑，不適用刑法第79條之1第1項有關合併計算執行期間的規定。

憲法法庭民國113年3月15日做出113年憲判字第2號判決，刑法規定無期徒刑假釋經撤銷者，一律執行20年或25年的固定殘刑，不符比例原則、違反保障人身自由意旨，部分違憲。判決也表示，86年修法及94年修法的刑法79條之1第5項規定，於判決宣示之日起屆滿2年時失效。