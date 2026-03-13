快訊

台美與史瓦帝尼辦GCTF國際研習營 提升史國經濟韌性

中央社／ 台北13日電

外交部今天指出，台灣及美國史瓦帝尼王國大使館與史瓦帝尼政府合作，11至12日於史國舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）數位創業：培力青年與中小微企業」國際研習營，提升史國經濟韌性。

外交部上午發布新聞稿表示，「全球合作暨訓練架構（GCTF）數位創業：培力青年與中小微企業」國際研習營在史瓦帝尼伊祖維尼（Ezulwini）舉辦，探討在數位經濟快速發展下，如何培養青年創業能力並協助中小微企業推動數位轉型，以提升史國整體經濟韌性。

外交部指出，開幕典禮由駐史國大使梁洪昇、美國駐史國代辦溫斯托克（Marc Weinstock）及史國商工貿易部長卡馬洛 （Manqoba Khumalo，另譯：庫馬羅）致詞，並由史國資通訊暨科技部長瑪吉雅（SavannahMaziya）於閉幕致詞。

梁洪昇表示，台灣作為全球「科技之島」，長期運用科技與數位創新能力貢獻國際社會，台灣政府近年持續協助史國改善數位基礎建設、提升科技應用能力並推動青年創業培力，期盼透過分享台灣的成功經驗，協助史國因應高失業率挑戰，並朝向數位化國家發展目標邁進。

外交部指出，活動邀請來自史瓦帝尼、台灣、美國、日本等國約150位產官學界人士及在地新創社群代表參與，台灣企業「資拓宏宇」、「愛卡拉」（iKala）及網紅「電商人妻」也應邀與談，分享台灣在數位創業與數位行銷領域的實務經驗。

外交部提到，「全球合作暨訓練架構」（GCTF）自2015年創立以來，已成為促進跨國交流與能力建構的重要平台，這次是繼2021年、2024年後，第3度在史瓦帝尼王國舉辦相關活動，展現台灣與國際夥伴攜手推動非洲地區數位發展與經濟韌性的持續努力。

美國 外交部 史瓦帝尼

