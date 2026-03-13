接見聖克里斯多福訪團 林佳龍：擴大推動合作永續觀光

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍（中）與聖克里斯多福及尼維斯聯邦工程部長梅納伉儷（Konris Maynard，左五及左四）、永續發展暨環境部長柯拉克（Joyelle Clarke，右五）及訪團成員合影。圖／外交部提供
外交部長林佳龍（中）與聖克里斯多福及尼維斯聯邦工程部長梅納伉儷（Konris Maynard，左五及左四）、永續發展暨環境部長柯拉克（Joyelle Clarke，右五）及訪團成員合影。圖／外交部提供

外交部林佳龍12日上午接見聖克里斯多福及尼維斯聯邦工程部長梅納（Konris Maynard）伉儷及永續發展暨環境部長柯拉克（Joyelle Clarke）訪問團一行，雙方就台克兩國在能源轉型、智慧醫療、觀光、永續發展及人才建構等議題交換意見。

林佳龍歡迎兩位部長連袂再次訪台，並指出克國地處加勒比海樞紐且觀光資源豐沛，去年郵輪到訪遊客超過百萬人次，相信雙方可就永續觀光擴大推動合作，帶動經濟成長並讓世人認識克國之美。

林佳龍另強調人才培育的重要性，例如「台灣獎學金」提供克國學子來台留學機會，學成後結合留台經驗及人脈返克服務，成為推動克國社會與經濟進步的核心動力。林佳龍也感謝克國政府堅定支持台灣參與國際組織，是台克邦誼堅實的最佳例證。

梅納表示，此行親身見證台灣在推動碳權、綠色能源、循環經濟及永續發展等方面的努力與成果，返國後將參考台灣經驗積極推動相關政策，進一步提升克國人民福祉。梅納也對台灣長期協助克國各項發展計畫表達誠摯感謝，包含JNF氣候智慧醫院及Basseterre海水淡化廠等，有助提升克國人民醫療服祉及生活便利。柯拉克部長則對我國在循環經濟的亮眼成就表達高度肯定，並盼續汲取台灣經驗與克國互惠共榮，共創雙贏。

外交部政務次長陳明祺同日設宴款待梅納伉儷及柯拉克部長一行，席間強調台灣是克國1983年獨立後第一個建交國家，兩國建交43年來各方面交流持續蓬勃發展，造福雙方人民。台克在「總合外交」及「榮邦計畫」政策下，持續推動公共衛生、農業、教育、數位治理及環境保護等領域合作，成果豐碩。陳並感謝柯拉克部長在國際場域數次為台灣發聲，支持台灣有意義參與國際社會。

林佳龍 柯拉克 外交部

