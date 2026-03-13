快訊

內行才知道！帶神秘感的溪口小吃 慢城大林的深藏美味

台積電開低跌破5日線！台股一度跌約500點、33,000關卡警報響起

穩定油價優先！美國一邊制裁、一邊暫准購買海上俄油

聯合國婦女大會期間 黃敏惠紐約分享嘉義女力經驗

中央社／ 紐約12日專電
嘉義市長黃敏惠在聯合國婦女大會期間，於非政府機構論壇發表演說，分享女力治理經驗。中央社
嘉義市長黃敏惠在聯合國婦女大會期間，於非政府機構論壇發表演說，分享女力治理經驗。中央社

聯合國「婦女地位委員會」大會在紐約召開期間，民間機構現代婦女基金會今天舉行論壇，出席活動的嘉義市長黃敏惠指出，台灣有很多優秀女性或社團，大會期間分享經驗，讓大家看到台灣。

聯合國「婦女地位委員會」（Commission on theStatus of Women, CSW）第70屆大會9日至19日在紐約舉行，台灣民間團體現代婦女基金會12日在國際慈善團體救世軍（Salvation Army）國際總部舉行論壇，基金會主要創辦人暨董事長潘維剛、嘉義市長黃敏惠與國際蘭馨總會前總裁費雪（Sharon Fisher）等出席。

多位台灣民間團體代表出席論壇，說明台灣在性別平權的發展進度及挑戰，保障女性權益與平等的政策措施。

黃敏惠在活動中分享嘉義市治理經驗與平權措施，她表示，從台灣出發走到全世界，跟世界同行，一直是台灣國際化很重要的點。台灣很多優秀女性或社團走出來，在「婦女地位委員會」第70屆會議時。做不同經驗分享，讓大家看到台灣。

黃敏惠去年10月曾率團訪問嘉義市的姊妹市紐約州雪城（Syracuse），並參加升旗活動。

她指出，連續幾年來紐約是緣分，雪城是姊妹市，曾來雪城升旗。這次還有女童軍同行參加，在婦女地位委員會大會論壇期間帶來經驗。這幾年結交許多好朋友，希望從台灣、從嘉義市出發，跟世界同行，這是重要進步的動力。

身兼中華民國台灣女童軍總會理事長的黃敏惠在紐約期間，同時出席總會舉辦的「STEM青年參與：通往性別正義的途徑」論壇，以「女性政治參與與地方領導力：為下一代創造包容性路徑」為題擔任引言人。

她強調，帶著青年女童軍參與，希望打破框架，STEM（科學Science、技術Technology、工程Engineering、數學Mathematics）與青年參與，一直是爭取性別平等與性別正義的重要捷徑。這次帶著孩子來分享自己的經驗，希望打破框架有更多創新作為與教育力量導引，在性平做得更多更好。

