公視董事候選名單出爐 「翻滾吧男孩」有望成公視史上最年輕董事

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
「鞍馬王子」李智凱是電影「翻滾吧！男孩」的要角。本報資料照片
「鞍馬王子」李智凱是電影「翻滾吧！男孩」的要角。本報資料照片

第八屆公視董事第二波候選名單昨出爐，擔任WBC世界棒球經典賽台灣隊打擊教練「恰恰」彭政閔與台灣首面奧運體操銀牌得主李智凱成為名單中的亮點。其中1996年生、4月才滿30歲的李智凱，也是紀錄片「翻滾吧！男孩」的主角之一。李智凱如通過審查，將成為史上最年輕的公視董事，也符合審查委員「公視董事加入青年代表」的要求。

文化部昨日公布行政院再提名公視第八屆董監事第二輪。補提名十名董事候選人為江前緯、吳其勲、李智凱、阮金紅、林照真、高翊峯、陳潔瑤、彭政閔、黃韻玲、詹怡宜；一名監事候選人為專精於智慧財產權、娛樂法的林佳瑩。名單將交由立法院各黨團推舉的15位民間專家學者代表組成的審查委員會，另訂時間進行審查。

第七屆公視董事任期屆滿逾九個月，去年年底於文化部進行第八屆首場董事審查會議，僅通過四名董事:王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如，加上一名員工董事共五名。依據公共電視法規定，公視董事會需董事11至15人，還需通過六名公視董事才能組成公視董事會；監事會則已跨過門檻。

首次審查會議將李遠提名續任的七名現任公視董事「團滅」全數否決，連德高望重的施振榮都中箭落馬。審查委員羅國俊在會議中指出，提名的14名候選人中，40歲以下一個都沒有，年齡結構有嚴重問題。他表示，青年基本法才剛通過，希望行政院、文化部能夠多考慮新的社會需求，將青年代表放進去，讓他們的聲音能夠出現。

然而放眼文化圈，能在30多歲便有所成就的人相當有限。審查會議結束後，便有人向李遠建議往體育界覓才，因為體育明星的黃金期多在20、30歲，可呼應審委「找40歲以下」的呼籲。過去公視董事名單也鮮少有體育人。

李遠表示，去年運動部成立，文化部即與運動部在第一時間建立起密切合作關係，目標「以運動激勵人心，以文化團結台灣」。當全世界看見台灣堅韌意志的此時，他特別商請運動部長李洋協助推薦及溝通運動界加入候選，在李洋大力幫忙下，兩位代表不同世代的李智凱、彭政閔同意候選。李洋認為，這兩位台灣優秀且深受尊重的運動員，對公共事務有很多想法及參與熱情。李遠則表示，相信董事會在加入兩位運動員的視野後，將幫助公廣集團扮演更有效的傳播角色，延續此次WBC經典賽，華視以專業的特別報導方式，在賽事轉播台以外衝出高收視率的好成績。

據了解，李遠一開始便鎖定彭政閔，徵詢運動部長李洋後，李洋推薦和他一起參加東京奧運、有革命感情的台灣首面奧運體操銀牌得主李智凱，並在李遠請託下去電遊說，李智凱一通電話便答應。「鞍馬王子」今年符合審委「公視董事年輕化」的要求。彭政閔也是在李洋的遊說下，思考一段時間便答應。

李遠指出，從提名名單可清楚發現，行政院及文化部充分聽取審查委員意見，不僅年齡部分有半數在50歲以下，整體呈現年輕化特質。族群方面亦包含客家、原住民，更首度納入出生於越南的新住民代表紀錄片導演阮金紅。在專業領域更依委員意見，除多數都擁有新聞傳播或影視音工作的豐富資歷，如詹怡宜、林照真、黃韻玲等，更納入數位學習的江前緯、新媒體的吳其勳等專業人才。

