第二波候選名單出爐 鞍馬王子有望成最年輕公視董事

聯合報／ 記者陳宛茜藍宗標曾思儒／台北報導
「鞍馬王子」李智凱。圖／聯合報系資料照片 劉學聖
「鞍馬王子」李智凱。圖／聯合報系資料照片 劉學聖

第八屆公視董事第二波候選名單出爐，擔任世界棒球經典賽（WBC）中華隊打擊教練「恰恰」彭政閔，與台灣首面奧運體操銀牌得主「鞍馬王子」李智凱等人入列。其中一九九六年生、四月才滿卅歲的李智凱如通過審查，將成為史上最年輕的公視董事。對此，正在土耳其參加二○二六體操世界盃的李智凱說，「感謝關心，我還是先專心比賽，今天正要開賽，其他部分需要等正式公告才知道了。」

文化部昨公布行政院再提名公視第八屆董監事第二輪。補提名十名董事候選人為江前緯、吳其勲、李智凱、阮金紅、林照真、高翊峯、陳潔瑤、彭政閔、黃韻玲、詹怡宜；一名監事候選人為專精於智慧財產權、娛樂法的林佳瑩。名單將交由立法院各黨團推舉的十五位民間專家學者代表組成的審查委員會，另訂時間進行審查。

去年底文化部進行第八屆首場董事審查會議，提名續任的七名現任公視董事全數遭否決，僅通過四名董事，加上一名員工董事共五名。據了解，審查委員羅國俊當時在會議指出，提名十四名候選人中，四十歲以下一個都沒有，年齡結構有嚴重問題，青年基本法才剛通過，希望能夠考慮新的社會需求，將青年代表放進去。

但放眼文化圈，卅多歲有成就的人有限，有人建議往體育界覓才。據了解，文化部長李遠便鎖定彭政閔，在徵詢運動部長李洋後，李洋推薦一起參加東京奧運的李智凱，兩人在李洋的遊說下，答應出任。

李遠表示，李洋大力幫忙下，兩位代表不同世代的李智凱、彭政閔同意候選。李洋則說，這兩位台灣優秀且深受尊重的運動員，對公共事務有很多想法及參與熱情。

彭政閔昨未出面，透過球團回應，相關單位已進行程序，也有審查委員處理，他不方便表達意見。

中華隊 彭政閔 李智凱

