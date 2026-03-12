快訊

影／台中垃圾車「百輛長龍」塞爆后里 駕駛崩潰：排2小時進不去

花蓮近海規模5.7地震為「獨立事件」 未來3天恐有規模5餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

把錢藏鳳梨酥禮盒…高公局高官收賄823萬元 監院彈劾並送懲戒

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
高速公路局南區養護工程分局前分局長賴榮俊被檢調搜出宿舍藏有300萬元現金。圖／彰化地檢署提供
高速公路局南區養護工程分局前分局長賴榮俊被檢調搜出宿舍藏有300萬元現金。圖／彰化地檢署提供

高公局南分局前分局長賴榮俊被發現於任職期間收受廠商賄賂計823萬元，被檢調發現錢就放在宿舍，還裝在牛皮紙袋、鳳梨酥禮盒中。監察院表示，賴榮俊於任職期間收受廠商賄賂，並洩漏採購秘密資訊，違失情節重大，通過對其彈劾案，並送懲戒法院審理。

曾獲模範公務員的賴榮俊，為營造廠商護航長達9年，黃姓投標廠商藉此組成圍陪標集團，3年內得標30件高公局工程，獲取不法利益逾8億6000多萬元。彈劾案文指出，賴榮俊於任職期間利用職務上之權力與機會，收受廠商賄賂，並違背職務洩漏採購秘密資訊。先前檢調搜查時，還發現接受賄賂的現金，就放在宿舍並裝於牛皮紙袋、鳳梨酥禮盒中。

彈劾案文說明，賴榮俊除連續8年於農曆春節前收受賄賂，共計723萬元；還利用「國10東向15K標案」履約爭議，在收受廠商賄賂100萬元後，旋即運用其影響力，指示、過問該案試驗報告的處理方式；最終，廠商僅需出具試驗合格證明書，而無須耗時重做試驗報告，規避履約責任並圖利廠商。另外，他還利用廠商派駐人員處理私人款項，且於109年及110年公職人員財產申報中，故意隱匿現金及存款，經法務部查核認定申報不實，分別處以26萬元及30萬元罰鍰。

彈劾案文表示，賴榮俊於擔任高公局高階職務期間，未能廉潔自持，違失情節重大，嚴重敗壞官箴。核其所為，已違反公務員服務法第1條、第5條、第6條、第7條，及政府採購法第34條等規定，有予以懲戒之必要，因此提案彈劾，監察院並已於3月5日審查通過監委蔡崇義、王幼玲、葉宜津提案，全案移送懲戒法院審理，依法懲戒。

監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

彈劾案 法務部 高公局 收賄

延伸閱讀

北市前泰式名店老闆欠稅拒繳 獨臂主廚隱匿財產遭桃園地院裁定管收

鄭銘謙指17名無期徒刑受刑人將出獄盼加速修法 朝野協商部分條文保留

鄉長偷情遭勒索600萬 徵信社等7人洩漏個資、妨害秘密今判決

賺逾1億竟稱沒錢！桃園泰式餐廳大亨欠稅286萬 下場慘了

相關新聞

把錢藏鳳梨酥禮盒…高公局高官收賄823萬元 監院彈劾並送懲戒

高公局南分局前分局長賴榮俊被發現於任職期間收受廠商賄賂計823萬元，被檢調發現錢就放在宿舍，還裝在牛皮紙袋、鳳梨酥禮盒中。監察院表示，賴榮俊於任職期間收受廠商賄賂，並洩漏採購秘密資訊，違失情節重大，通過對其彈劾案，並送懲戒法院審理。

日三井貨船荷莫茲海峽遇襲 泰船員脫困海上自拍曝光

•紐約時報報導，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，至少3艘船舶11日在波斯灣及荷莫茲海峽遭到攻擊，包括一艘全球航運巨頭日本三井持有的貨櫃船。伊朗似已宣稱對泰國籍散裝貨輪「瑪雅麗娜麗號」遇襲負責，阿曼海軍已救出其中20名船員，另有3人疑似受困船艙仍下落不明。泰媒也公布船員脫困後在海上自拍照片，可見船員驚魂未定，後方貨船仍持續竄出濃煙。

2年內新增招租3.7萬戶社宅 內政部全國統一登記平台117年上線

賴政府推動「百萬租屋家庭支持計畫」，內政部長劉世芳表示，今年在新北、高雄、台南、嘉義市、南投及花蓮等縣市會提供5千戶社宅，全國預計至民國117年將新增招租3.7萬戶社宅，估民國121年完成百萬戶租屋計畫目標。另為便利民眾申請社宅，國土署正建置全國統一的登記平台，預計117年底上線。

行政院補提名公視第8屆董監事候選人 彭政閔、黃韻玲、詹怡宜皆入列

文化部今公布，行政院再提名公視第8屆董監事第2輪計10位董事候選人及1位監事候選人。補提名10名董事候選人為江前緯、吳其勲、李智凱、阮金紅、林照真、高翊峯、陳潔瑤、彭政閔、黃韻玲、詹怡宜（依姓氏筆劃排序）；1名監事候選人為專精於智慧財產權...

退輔會與中華郵政合作 偏鄉郵差送信也關懷獨居老榮民

退輔會和中華郵政合作，運用郵局郵務士深入各地的特性，將偏鄉郵務士納入「安心御老」平台，藉由服務與送信之便，關懷獨居榮民、老人生活，保障獨老安全。

曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan

文總秘書長李厚慶今（12日）表示，「中華文化總會」的英文名稱將改用Taiwan呈現，預計17日召開會員大會，將英文名稱改為National Cultural Association of Taiwan（NCAT）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。