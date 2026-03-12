把錢藏鳳梨酥禮盒…高公局高官收賄823萬元 監院彈劾並送懲戒

高公局南分局前分局長賴榮俊被發現於任職期間收受廠商賄賂計823萬元，被檢調發現錢就放在宿舍，還裝在牛皮紙袋、鳳梨酥禮盒中。監察院表示，賴榮俊於任職期間收受廠商賄賂，並洩漏採購秘密資訊，違失情節重大，通過對其彈劾案，並送懲戒法院審理。

曾獲模範公務員的賴榮俊，為營造廠商護航長達9年，黃姓投標廠商藉此組成圍陪標集團，3年內得標30件高公局工程，獲取不法利益逾8億6000多萬元。彈劾案文指出，賴榮俊於任職期間利用職務上之權力與機會，收受廠商賄賂，並違背職務洩漏採購秘密資訊。先前檢調搜查時，還發現接受賄賂的現金，就放在宿舍並裝於牛皮紙袋、鳳梨酥禮盒中。

彈劾案文說明，賴榮俊除連續8年於農曆春節前收受賄賂，共計723萬元；還利用「國10東向15K標案」履約爭議，在收受廠商賄賂100萬元後，旋即運用其影響力，指示、過問該案試驗報告的處理方式；最終，廠商僅需出具試驗合格證明書，而無須耗時重做試驗報告，規避履約責任並圖利廠商。另外，他還利用廠商派駐人員處理私人款項，且於109年及110年公職人員財產申報中，故意隱匿現金及存款，經法務部查核認定申報不實，分別處以26萬元及30萬元罰鍰。

彈劾案文表示，賴榮俊於擔任高公局高階職務期間，未能廉潔自持，違失情節重大，嚴重敗壞官箴。核其所為，已違反公務員服務法第1條、第5條、第6條、第7條，及政府採購法第34條等規定，有予以懲戒之必要，因此提案彈劾，監察院並已於3月5日審查通過監委蔡崇義、王幼玲、葉宜津提案，全案移送懲戒法院審理，依法懲戒。